Blinken: no hay indicios de que Rusia esté preparando uso de armas nucleares

El gobierno estadounidense aseguró que no ve razón para ajustar su postura nuclear pues «no hay indicios» de que Rusia busque usar armas nucleares.

Estados Unidos (VOA) – No hay indicios de que Rusia se esté preparando para utilizar armas nucleares y Estados Unidos no ve razón alguna para ajustar su propia postura nuclear, declaró el viernes a la prensa el Secretario de Estado, Antony Blinken.

Sus comentarios ocurrieron después de que el presidente ruso Vladimir Putin dijera el viernes que Rusia podría «teóricamente» utilizar armas nucleares si hubiera una amenaza a su integridad territorial o a su existencia, pero que no tenía necesidad de hacerlo.

