Biden llama a pausa humanitaria en guerra entre Israel y Hamás

«Creo que necesitamos una pausa», dijo Biden.

La expresión fue un cambio sutil para Biden y los principales asesores de la Casa Blanca, quienes durante toda la crisis del Oriente Medio se han mantenido firmes en afirmar que no dictarán cómo los israelíes llevarán a cabo sus operaciones militares en respuesta al ataque de Hamás del 7 de octubre.

Pero el presidente se ha enfrentado a una presión cada vez mayor por parte de grupos de derechos humanos, otros líderes mundiales e incluso miembros liberales de su propio Partido Demócrata, que dicen que el bombardeo israelí de Gaza es un castigo colectivo y que es hora de una tregua.

En sus comentarios, Biden estaba ejerciendo presión sobre el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para que dé a los palestinos al menos un breve respiro de la implacable operación militar que ha dejado miles de muertos y sumido a la Franja de Gaza en una turbulenta crisis humanitaria.

La Casa Blanca se ha negado a pedir un alto el fuego, pero ha señalado que los israelíes deberían considerar pausas humanitarias para permitir que los civiles reciban ayuda y que los extranjeros atrapados abandonen Gaza.

Las tropas terrestres israelíes han avanzado cerca de la Ciudad de Gaza en intensos combates con militantes, dijo el ejército el miércoles. Mientras tanto, a cientos de extranjeros y decenas de palestinos gravemente heridos se les permitió salir de Gaza después de más de tres semanas bajo asedio.

Las primeras personas que abandonaron Gaza (aparte de cuatro rehenes liberados por Hamás y otro rescatado por las fuerzas israelíes) cruzaron a Egipto.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo más temprano el miércoles que el recién confirmado embajador de Biden en Israel, Jack Lew, pronto sería enviado al Oriente Medio y tendría la tarea en parte de “apoyar los esfuerzos de EEUU para crear las condiciones para una pausa humanitaria para abordar el empeoramiento de las condiciones humanitarias que enfrentan los civiles palestinos”.

El embajador israelí en Estados Unidos, Michael Herzog, dijo a «The Hill» en NewsNation el miércoles: «No necesitamos que nos presionen», en respuesta a los pedidos de más ayuda para Gaza.

“Estamos aumentando los suministros humanitarios a Gaza en aquellas áreas que están alejadas de Hamás en la parte sur. El número de camiones se duplica y va a aumentar cada vez más», afirmó. «Nosotros proporcionamos agua. Ofrecemos otros tipos de suministros».

Agregó estaban felices de ver a los extranjeros salir de Gaza.

«Así que no necesitamos instar, instar en ese sentido. Nuestro Gabinete discutió esta semana este tema y decidió que no hay limitaciones siempre y cuando podamos asegurarnos de que Hamás no ponga sus manos en suministros humanitarios y los utilice para alimentar a su máquina de guerra. Eso no sucederá. Fuera de eso, todo está abierto”.

El miércoles por la noche, Biden estaba hablando ante una multitud de seguidores en Minneapolis sobre sus razones para postularse para presidente en 2020 cuando una mujer se levantó y gritó: “Sr. presidente, si usted se preocupa por el pueblo judío, como rabino, necesito que pida un alto el fuego».

Su presencia en la ciudad atrajo a más de 1.000 manifestantes no lejos de donde se llevó a cabo la recaudación de fondos, y portaban banderas palestinas y carteles que decían «Dejen de bombardear a los niños», «Palestina libre» y «Alto el fuego ahora».

Biden dijo que entendía las emociones que motivaban a la manifestante, quien rápidamente fue retirada de la sala. Cuando se le preguntó, dijo que una pausa «significa dar tiempo para sacar a los prisioneros». Los funcionarios de la Casa Blanca aclararon más tarde que se refería a rehenes y ayuda humanitaria.

“Esto es increíblemente complicado para los israelíes”, prosiguió Biden. “También es increíblemente complicado para el mundo musulmán. … He apoyado una solución de dos Estados, lo he hecho desde el principio”.

“El quid de la cuestión es que Hamás es una organización terrorista. Una organización totalmente terrorista», afirmó.

Pero Biden señaló que ha estado trabajando en ayuda humanitaria y dijo que fue él quien convenció tanto a Netanyahu como al presidente egipcio Abdel Fattah el -Sissi para que permitieran la entrada de ayuda a Gaza.

«Fui yo», dijo.