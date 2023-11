Biden celebra su cumpleaños 81 honrando tradición de perdonar a los pavos de Acción de Gracias

Los dos pavos del Día de Acción de Gracias estarán en la Casa Blanca el lunes para desempeñar su papel en lo que se ha convertido en una tradición navideña anual: un presidente que evita que se conviertan en la cena de alguien.

“Creemos que es una excelente manera de iniciar la temporada navideña y un honor realmente divertido”, dijo Steve Lykken, presidente de la Federación Nacional de Pavo y presidente de Jennie-O Turkey Store, en una entrevista con The Associated Press.

El evento, programado para este año en el Jardín Sur en lugar del Jardín de Rosas, marca el inicio no oficial de la temporada navideña en Washington, y el lunes se perfilaba como un día especialmente ocupado.

El presidente Joe Biden, el presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos, también celebraba su cumpleaños 81 el lunes. Por la tarde, su esposa, la primera dama Jill Biden, acepta la entrega de un abeto Fraser de 5,6 metros procedente de Fleetwood, Carolina del Norte, como árbol de Navidad oficial de la Casa Blanca.

Lykken presentó Liberty and Bell el domingo en el Willard Intercontinental, un hotel de lujo cerca de la Casa Blanca. Los pavos se alojaron en una suite allí el sábado después de su llegada a la alfombra roja de la capital estadounidense después de un viaje de un día por carretera desde Minnesota en un Cadillac Escalade negro.

«Fueron criados como todos nuestros pavos, protegidos, por supuesto, de las condiciones climáticas extremas y los depredadores, libres para caminar con acceso constante a agua y alimento», dijo Lykken el domingo, mientras Liberty y Bell se pavoneaban por la recientemente renovada Crystal Room de Willard. sobre láminas de plástico colocadas sobre la alfombra. Los niños pequeños entre la multitud de espectadores, muchos de ellos empleados e invitados de la empresa Jennie-O, les gritaban “engullen, engullen”.

Los pavos machos, ambos de unas 20 semanas de edad y unos 19 kg, nacieron en julio en Willmar, Minnesota (Jennie-O tiene su sede allí) como parte de la “bandada presidencial”, dijo Lykken. Escucharon música y otros sonidos para prepararse para el alboroto del lunes en la Casa Blanca.

“Escucharon todo tipo de música para prepararse para la multitud y la gente en el camino. Puedo confirmar que, de hecho, son Swifties y les gusta algo de Prince”, dijo Lykken, refiriéndose a que Liberty y Bell son fanáticos de Taylor Swift. «Creo que están absolutamente listos para el horario de máxima audiencia».

La tradición se remonta a 1947, cuando la Federación Nacional de Pavo, que representa a los agricultores y productores de pavo, presentó por primera vez un pavo nacional de Acción de Gracias al presidente Harry Truman.

En aquel entonces, e incluso antes, el devorador se regalaba para el consumo navideño de la primera familia.

Pero a finales de la década de 1980, la tradición había evolucionado hasta convertirse en una ceremonia, a menudo humorística, en la que los pájaros son perdonados y se les da una segunda oportunidad en la vida después de evitar que acaben en la mesa familiar de Acción de Gracias.

En 1989, mientras los activistas por los derechos de los animales formaban piquetes cerca, el presidente George H.W. Bush dijo: «Pero permítanme asegurarles a ustedes y a este excelente pavo, que él no terminará en la mesa de nadie, no este tipo (se le ha concedido un indulto presidencial a partir de ahora) y le permitiré vivir sus días en una granja para niños no lejos de aquí”.

Después de que Biden perdone a su tercer par de pavos el lunes, Liberty y Bell serán devueltos a su estado de origen para ser atendidos por la Facultad de Ciencias de la Alimentación, la Agricultura y los Recursos Naturales de la Universidad de Minnesota.

“Puedes imaginar la maravillosa atención que recibirán de estudiantes, veterinarios, profesores, etc., por lo que es de esperar que tengan la oportunidad, tal vez, de ir a ver un partido de hockey o pasar tiempo con Goldy, la tuza”, Lykken. dijo, refiriéndose a la mascota de la universidad.

Lykken dijo que se comerán poco más de 200 millones de pavos el Día de Acción de Gracias.

Biden comerá su pavo de Acción de Gracias con su familia en Nantucket, una isla de Massachusetts, continuando una larga tradición familiar. El domingo, él y la primera dama sirvieron una comida anticipada de Acción de Gracias a cientos de miembros del servicio USS Dwight D. Eisenhower y USS Gerald R. Ford en la Estación Naval de Norfolk en Virginia, la instalación más grande de su tipo en el mundo, junto con con sus familias.

Markus Platzer, director general del Willard’s, dijo que el papel del hotel en la introducción de los pavos es «lo más destacado del año». El Willard ha estado involucrado durante más de 15 años, dijo, y calificó a los pavos como «nuestros invitados muy especiales».

“Están sucediendo tantas cosas malas a nivel mundial que esto es algo en lo que todo el mundo, ya sabes, hace sonreír a la gente, al menos durante unos minutos”, dijo Platzer el domingo.

[Con información de The Associated Press]