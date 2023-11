Biden a la zaga de Trump en cinco estados clave, según encuesta

En la encuesta, los votantes citaron sus preocupaciones de larga data sobre la avanzada edad de Biden y la economía, pero también nuevas preocupaciones sobre el reciente conflicto entre Israel y Hamás.

- Publicidad - HP1

En una declaración compartida con la Voz de América de la campaña de Biden, el subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Kevin Muñoz, parecía imperturbable.

“Ganaremos en 2024 agachando la cabeza y haciendo el trabajo, no preocupándonos por una encuesta”, dijo.

La encuesta del New York Times/Siena College predice que Trump triunfaría sobre Biden en cinco de los seis estados indecisos: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada y Pensilvania. La encuesta mostró a Biden por delante en Wisconsin.

Los encuestadores analizaron los temas habituales: el aborto, la preservación de la democracia, la economía, la seguridad nacional y la inmigración, pero también cómo ven los votantes el manejo que Biden ha hecho del conflicto entre Israel y Hamás.

El sábado, decenas de miles de manifestantes dejaron claro lo que sentían sobre ese último tema, reuniéndose a las puertas de la Casa Blanca para expresar su descontento con el apoyo de Biden a Israel.

Mientras tanto, Biden sigue adelante, recorriendo el país para convencer a los estadounidenses de cómo su administración ha mejorado sus vidas. El lunes, en su estado natal de Delaware, promocionó un esfuerzo de 16.000 millones de dólares a lo largo de la costa atlántica.

«Veinticinco proyectos diferentes, todos para construir el Corredor Noreste de Boston a Washington, son parte de mi agenda para invertir en Estados Unidos», dijo. «Y he estado luchando por esto durante mucho tiempo», añadió.

Es un marcado contraste con el enfoque de Trump. El expresidente también habló el lunes cuando llegó a Nueva York para testificar en un caso de fraude civil por acusaciones de que exageró enormemente su patrimonio neto. Afirma que sus 91 cargos por delitos graves, en cuatro jurisdicciones diferentes, tienen, todos, motivaciones políticas.

«Estoy liderando en todos lados», dijo Trump. “Pero es una situación muy injusta. Esto es realmente una interferencia electoral. Es un poco ridículo».

Los encuestadores dicen que nadie debería sorprenderse de que los estadounidenses estén en conflicto tan profundamente, pero algunos, como el experto en encuestas Mark Mellman y el politólogo Todd Belt, cuestionan esta encuesta.

«Creo que cualquiera que haya prestado mucha atención a la política estadounidense durante los últimos años asumiría que será una carrera reñida», dijo Mellman, un encuestador demócrata que también dirige el grupo de defensa Mayoría Democrática para Israel.

«Las encuestas han demostrado consistentemente que será una carrera muy reñida. Creo que esta encuesta es un poco atípica. También muestra más apoyo a Trump en algunos de estos estados que en muchas otras encuestas”, afirmó.

Mellman dijo que interpreta que esta reciente pesquisa muestra un raro consenso de los votantes sobre el conflicto entre Israel y Hamás, en el que ambos favoritos dicen que apoyan firmemente a Israel.

Algunos analistas dicen que las predicciones tan adelantadas a una encuesta no son útiles.

“La gente de la campaña de Biden con la que he hablado me ha dicho que, número 1, está demasiado lejos”, dijo Belt, profesor de gestión política en la Universidad George Washington. “Y número 2, piensan que cuando se trata de elecciones generales, y es una elección binaria entre Joe Biden y Donald Trump, creen que Joe Biden la alcanza porque creen que la gente simplemente no quiere volver a el caos de los años de Trump”.

La encuesta se produce mientras los estadounidenses votan esta semana, eligiendo representantes estatales y locales y algunas iniciativas electorales.