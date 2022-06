La gobernadora demócrata Kathy Hochul firmó la medida, que se encuentra entre otras 10 leyes relacionadas con el control de armas.

«Hoy es el comienzo, y no es el final», dijo Hochul en una conferencia de prensa en el Bronx. «Los pensamientos y las oraciones no solucionarán esto, pero tomar medidas enérgicas sí lo hará. Lo haremos en nombre de las vidas que se han perdido, por los padres que ya no verán a sus hijos bajarse del autobús escolar».

La medida se produce en contra de una ola de tiroteos masivos, incluida la muerte de 10 afroamericanos en una tienda de comestibles de Buffalo el 14 de mayo y el tiroteo masivo del 24 de mayo en una escuela primaria en Uvalde, Texas, que dejó 19 niños y dos maestras muertos.

Otras leyes firmadas por Hochul prohibirán en gran medida la venta de chalecos antibalas y revisarán la normativa de «bandera roja» del estado, que permitiría a las autoridades incautar armas de personas que consideradas una amenaza para ellos mismos o para otros.

* Parte de la información de este informe proviene de The Associated Press y Reuters.