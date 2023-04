Asegura Donald Trump que “no hay caso” en su contra

Publicidad - LB2 -

El expresidente Donald Trump se presentó en la tarde del martes a una corte de Nueva York para enfrentar 34 cargos sobre falsedad documental. A su regreso a Florida, criticó la investigación y el proceso penal en su contra.

Estados Unidos (VOA) – Horas después de entregarse a las autoridades estatales de Nueva York, el expresidente de EEUU Donald Trump se dirigió al público en un discurso en el que aseguró: “nunca pensé que algo así podría suceder”.

Trump ofreció el discurso desde su residencia oficial, ubicada en Palm Beach, Florida. El expresidente entró a la sala acompañado del servicio secreto, y caminó por un pasillo rodeado de seguidores, a quienes saludó mientras se dirigía a la tarima.

“El único crimen que he cometido es defender valientemente nuestra nación de aquellos que buscan destruirla”, aseguró el expresidente, acusado de 34 cargos por falsificación de registros de negocios.

La investigación en contra del expresidente incluye el pago de sobornos a tres personas, según el fiscal. Una de ellas, la actriz porno Stormy Daniels, quien recibió 130.000 dólares para comprar su silencio sobre un presunto amorío con Trump una década antes.

Alvin Bragg, fiscal del distrito de Manhattan a cargo de la investigación, detalló más temprano que Trump hizo repetidamente declaraciones falsas en los registros comerciales de Nueva York, una práctica que calificó de «delictiva».

Los hechos habrían ocurrido cuando el expresidente afirmó falsamente que estaba pagando a Michael Cohen, su exabogado y mediador, por servicios legales realizados en 2017 cuando, en realidad, estaría reembolsando pagos realizados antes de las elecciones presidenciales para silenciar información negativa y “mejorar las posibilidades” de Trump de ganar la contienda.

“Todos los que han analizado este caso, incluso los demócratas incondicionales, dicen que no hay crimen y que nunca debería haberse presentado. Incluso personas que no son precisamente seguidores han dicho que esto no es lo correcto”, afirmó Trump. “Es un insulto a nuestro país”.

La acusación, que se hizo pública durante la lectura de cargos frente al juez Juan Manuel Merchan, enumera 34 delitos de falsificación de registros de negocios y las fechas en que habrían ocurrido. Durante su discurso, el expresidente acusó a Merchan de ser un “juez que odia a Trump”.

“Esta acusación que salió es ridícula. Todo el mundo dijo que no es realmente una acusación. No hay nada aquí”, abundó Trump antes de llamar a Bragg un “criminal” por, según él, filtrar “ilegalmente cantidades masivas” de información del gran jurado que instruyó inicialmente el caso.

El discurso continuó con ataques propios de una campaña electoral, en los que volvió sobre sus habituales ataques a la gestión de la Administración Biden y a sus reclamos, sin fundamento, de que le robaron las elecciones de 2020.

Durante la audiencia, el juez Merchan no emitió una orden de mordaza en torno al caso, por lo que ninguna de las partes está prohibida a hablar del proceso. Sin embargo, Merchan advirtió a Trump y a su equipo legal, así como a la fiscalía, que no debían hacer declaraciones que pudieran incitar a la violencia.

El fiscal Bragg, dijo en sus expresiones ante la prensa que el esquema ilegal en el que estaría involucrado Trump también comprende infracciones a la ley electoral de Nueva York, así como proveer información falsa a autoridades fiscales.

“No podemos normalizar, ni normalizaremos conductas delictivas graves”, señaló Bragg.

