Madrid (VOA) – Los jefes de Estado y de gobierno de la OTAN reunidos en Madrid el miércoles aprobaron un nuevo Concepto Estratégico para la alianza, señalando «la agresión de Rusia», «los desafíos sistémicos planteados por la República Popular China» y la «profundización de la asociación estratégica» entre esos dos países como su principales prioridades.

En este documento, la alianza militar occidental que se formó después de la Segunda Guerra Mundial, definió a Rusia como la “amenaza más significativa y directa” y por primera vez abordó los desafíos que plantea Beijing para la seguridad, los intereses y los valores de la OTAN.

En la cumbre que se extenderá hasta el jueves, la alianza acordó impulsar el apoyo a Ucrania mientras se defiende de la invasión rusa del 24 de febrero, ahora en su quinto mes.

El secretario general Jens Stoltenberg adelantó a los periodistas a principios de esta semana que la OTAN aumentará el número de tropas en alerta máxima en más de siete veces, es decir a más de 300.000, en medio de lo que caracterizó como “la crisis de seguridad más grave” desde la Segunda Guerra Mundial.

Refuerzo de Washington

El miércoles, el presidente Joe Biden anunció que Estados Unidos está reforzando su presencia militar en Europa, incluido el despliegue de destructores navales adicionales en España y el posicionamiento de más tropas en otros lugares, en respuesta al “cambio en el entorno de seguridad” y para fortalecer la “seguridad colectiva”.

Biden dijo que EEUU establecería un cuartel general permanente para el 5.º Cuerpo del ejército estadounidense en Polonia, agregaría una brigada rotativa de 3.000 soldados y otros 2.000 miembros del personal con sede en Rumanía, y enviaría dos escuadrones adicionales de aviones de combate F-35 a Gran Bretaña.

“A principios de este año, enviamos 20.000 efectivos adicionales de EEUU a Europa para reforzar nuestras líneas en respuesta al movimiento agresivo de Rusia, elevando nuestra fuerza total en Europa a 100.000”, dijo, y agregó que su país continuará ajustando su postura de defensa “basándose en la amenaza en estrecha consulta con nuestros aliados”.

Zelenskyy presiona por más armas

También el miércoles, en un discurso virtual ante la OTAN, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijo que su país necesita armas más avanzadas y aproximadamente 5.000 millones de dólares por mes para defenderse.

“Esta no es una guerra librada por Rusia solo contra Ucrania. Esta es una guerra por el derecho a dictar las condiciones en Europa, por cómo será el futuro orden mundial”, dijo Zelenskiyy a los líderes de la cumbre.

Los aliados de la OTAN planean continuar brindando apoyo militar y de otro tipo a Ucrania indefinidamente, dijo Charly Salonius-Pasternak, analista de seguridad del Instituto Finlandés de Asuntos Internacionales.

“Lo que escuché colectivamente de todos es la idea de cuán importante es que Rusia no gane, la idea es que si Rusia aprende la lección de que el uso generalizado de la fuerza militar gana algo, Europa no será estable ni segura en el futuro, y por lo tanto Rusia no debe ganar, Ucrania debe ganar”, dijo a la Voz de América.

Cambio significativo

El lenguaje del Concepto Estratégico de la OTAN sugiere un cambio significativo en su unidad y sentido de urgencia en la rivalidad de las grandes potencias, dijo Stacie Goddard, profesora de ciencias políticas en Wellesley College. Subrayó la advertencia de la alianza sobre una asociación cada vez más profunda entre Rusia y China como un desafío al orden existente.

“Sin duda, estas son solo palabras, pero tanto la novedad como la claridad de la retórica son sorprendentes”, dijo a la VOA.

Beijing no respalda militarmente la guerra de Rusia en Ucrania, pero el líder chino Xi Jinping ha manifestado su apoyo a Moscú por cuestiones de “soberanía y seguridad”. El país continúa comprando cantidades masivas de petróleo, gas y carbón rusos.

“Esto se considera extremadamente amenazante, no solo para Estados Unidos, sino también para Europa”, dijo a la VOA Robert Daly, director del Instituto Kissinger sobre China y Estados Unidos en el Centro Woodrow Wilson.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EE. UU., John Kirby, dijo a los periodistas el martes que los aliados han tenido “crecientes preocupaciones sobre las prácticas comerciales injustas de China, el uso de trabajos forzados, el robo de propiedad intelectual y sus actividades coercitivas y de intimidación, no solo en el Indo-Pacífico, sino en todo el mundo”.

El Concepto Estratégico de la OTAN es una evaluación de los desafíos de seguridad y guía las actividades políticas y militares de la alianza. El último fue adoptado en la Cumbre de Lisboa de la OTAN en 2010 e irónicamente incluía las palabras: “La OTAN no representa una amenaza para Rusia. Al contrario: queremos ver una verdadera asociación estratégica entre la OTAN y Rusia”.

Suecia y Finlandia

Biden elogió al presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, quien el martes retiró sus objeciones a las ofertas de Suecia y Finlandia para unirse a la alianza.

“Quiero agradecerle especialmente por lo que hizo para armar la situación con respecto a Finlandia y Suecia, y todo el trabajo increíble que está haciendo para tratar de sacar el grano de Ucrania”, dijo Biden a Erdoğan durante una entrevista. -una reunión al margen de la cumbre.

Con Ankara levantando su veto a la membresía de la OTAN para Finlandia y Suecia, la administración apoyó la posible venta de aviones de combate F-16 de EEUU a Turquía.

Dado que la OTAN está lista para ampliar su membresía, la cumbre también se centró en reforzar las asociaciones con países no pertenecientes a la OTAN. En la cumbre participan líderes de Australia, Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda.

“El presidente Putin no ha logrado cerrar la puerta de la OTAN”, dijo Stoltenberg. “Está consiguiendo lo contrario de lo que quiere. Quiere menos OTAN. El presidente Putin está logrando que Suecia y Finlandia se sumen a nuestra alianza”.

El Concepto Estratégico de la OTAN también establece que el cambio climático es “un desafío definitorio de nuestro tiempo”.

* Chris Hannas y Henry Ridgwell, periodistas de VOA desde Madrid, contribuyeron a este reporte.