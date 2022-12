Aprobación de Biden, opiniones mixtas sobre economía: encuesta

La administración Biden en su segundo año en la Casa Blanca disfrutó del crecimiento económico, una serie de victorias legislativas y un éxito relativo para el partido del presidente en las elecciones de medio término.

Estados Unidos (VOA) – Recién salido del desempeño mejor de lo esperado de su partido en las elecciones de medio término, el presidente Joe Biden enfrenta evaluaciones consistentes pero críticas de su liderazgo y la economía nacional.

Una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research encuentra que el 43 % de los adultos estadounidenses dice que aprueba la forma en que Biden está manejando su trabajo como presidente, mientras que el 55 % lo desaprueba.

Eso es similar a octubre, solo unas semanas antes de las elecciones del 8 de noviembre que la mayoría de los estadounidenses consideraron fundamentales para el futuro del país.

Solo alrededor de una cuarta parte dice que la nación va en la dirección correcta o que la economía está en buenas condiciones. Ambas medidas han sido en gran medida negativas en el transcurso del año a medida que la inflación se hizo más fuerte, pero fueron más positivas durante gran parte del primer año de Biden en el cargo.

Mishana Conlee dijo que trata de ser optimista sobre el próximo año, pero cree que las cosas se están yendo al garete porque “nuestro presidente es incompetente” y no está mentalmente apto para la Casa Blanca. La mujer de 44 años de South Bend, Indiana, dijo que está frustrada por el aumento de los gastos cuando vive de sueldo en sueldo como asistente dietética en un asilo de ancianos.

“Cuanto más trabajo, simplemente no puedo salir adelante”, dijo Conlee. “Eso es todo lo que hay que hacer”.

Ella no culpa a Biden por el estado de la inflación, pero “siento que no está haciendo nada para cambiarlo”, dijo Conlee, una independiente que votó por el expresidente Donald Trump. Biden “no nos está haciendo ningún bien”.

La administración Biden en su segundo año en la Casa Blanca disfrutó del crecimiento económico, una serie de victorias legislativas y un éxito relativo para el partido del presidente en las elecciones intermedias. Pero eso aún tiene que traducirse en críticas entusiastas de un público pesimista.

“No entiendo por qué sus índices de aprobación son tan bajos”, dijo Sarah Apwisch, de 56 años, destacando las inversiones de la administración en infraestructura y tecnología de chips informáticos.

Apwisch reconoce que ha sido “un año difícil” y que los precios son más altos, pero tiene esperanzas debido a los resultados de mitad de período como republicana convertida en demócrata a la que le preocupa la influencia del movimiento “Make America Great Again” en el Partido Republicano.

“Vamos en la dirección correcta”, dijo el residente de Three Rivers, Michigan, que trabaja para el departamento de finanzas de una empresa de investigación de mercado. Está ansiosa por ver a los demócratas avanzar en una agenda amplia, incluida la codificación del derecho al aborto.

Incluso cuando los republicanos tomaron el control de la Cámara, los demócratas desafiaron el precedente histórico para obstaculizar las ganancias del Partido Republicano e incluso mejorar su mayoría en el Senado, que se consolidó con la victoria en la segunda vuelta de esta semana para el senador Raphael Warnock, el único demócrata en Georgia este año elegido en todo el estado.

Glen McDaniel de Atlanta, quien votó dos veces por Warnock, cree que la administración de Biden ha hecho avanzar al país y capeado la tormenta económica lo mejor posible.

“Creo que esta administración ha hecho todo lo posible” para combatir la inflación, dijo el demócrata.