Aparece Trump en un video en el que admite que guardó un documento clasificado sobre Irán

La grabación podría resultar clave a la hora de determinar si el expresidente era consciente de que se hallaba en posesión de información confidencial pese a las normas establecidas.

Estados Unidos (VOA) – Los fiscales federales tienen una grabación de audio de 2021 en la que el expresidente Donald Trump reconoce que guardó un documento clasificado del Pentágono sobre un posible ataque a Irán después de dejar la Casa Blanca, informó el miércoles la CNN.

La cadena no escuchó la grabación, pero citó múltiples fuentes no identificadas que la describen. Reuters no pudo confirmar el informe.

La grabación muestra que Trump, que busca la nominación presidencial republicana para 2024, entendió que retuvo material clasificado después de dejar la Casa Blanca en 2021, según la cadena.

Las declaraciones de Trump indican que le gustaría compartir la información, pero que era consciente de las limitaciones de su capacidad para desclasificar documentos después de dejar el cargo, dijeron dos fuentes a CNN.

Un representante de Trump no devolvió de inmediato una solicitud de comentarios. Peter Carr, portavoz de la oficina del abogado especial Jack Smith en el Departamento de Justicia, tampoco hizo comentarios de inmediato.

Smith está investigando el manejo de Trump de documentos clasificados, así como los esfuerzos para anular las elecciones presidenciales de 2020 que el republicano perdió ante el demócrata Joe Biden.

