Aliados de EEUU buscan claridad sobre apoyo a Ucrania en la Conferencia de Seguridad de Múnich

Es la primera cumbre global importante para la nueva administración en Washington bajo el presidente Donald Trump y se produce en medio de especulaciones de que su agenda de “América Primero” podría presagiar cambios significativos en la política exterior estadounidense.

Delegación estadounidense

La delegación estadounidense incluye al vicepresidente JD Vance y al secretario de Estado Marco Rubio.

“Estamos muy contentos de tener una fuerte representación tanto de la administración del nuevo gobierno estadounidense allí, como de la representación del Congreso”, dijo el presidente de la conferencia, Christoph Heusgen.

“Y así, el punto de vista estadounidense también se presentará en el escenario, al igual que el punto de vista europeo y el de otras regiones. Y luego, y eso es lo que representa Múnich, habrá un diálogo, una discusión sobre los muchos temas en cuestión”, dijo Heusgen a Reuters.

Vance tiene previsto reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en Múnich.

La guerra de Ucrania contra la invasión a gran escala de Rusia está a punto de entrar en su cuarto año. Zelenskyy dijo esta semana que compartía una “visión común” con la administración Trump.

“Por supuesto, puede haber diferentes opiniones, pero una visión común de las cosas principales: cómo detener a [el presidente ruso Vladimir] Putin y cómo dar garantías de seguridad a Ucrania y a los ucranianos”, dijo Zelenskyy a los periodistas el lunes.

‘Poco realista’

Sin embargo, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo el miércoles que las tropas estadounidenses no se desplegarían en Ucrania tras cualquier acuerdo de alto el fuego con Rusia y descartó la membresía de la OTAN para Kiev. También calificó de poco realistas las esperanzas de Ucrania de volver a sus fronteras anteriores a 2014 con Rusia.

“Los aliados europeos deben liderar desde el frente”, dijo Hegseth a los periodistas en Bruselas después de una reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania.

El presidente Trump ha dejado en claro que quiere un final rápido a la guerra, pero no está claro cómo podría lograrse. Trump anunció el miércoles que él y Putin acordaron en una llamada telefónica comenzar “inmediatamente” las negociaciones con Ucrania para poner fin al conflicto de casi tres años.

Aliados de la OTAN

Sin embargo, los aliados de Estados Unidos perciben un cambio de tono del presidente desde su investidura el mes pasado, dijo Charles Grant, director del Centro para la Reforma Europea, un grupo de investigación con sede en Londres.

“Aunque Trump ha dicho muchas cosas que preocupan a mucha gente sobre aranceles, comercio, Gaza, etc., aún no ha dicho nada particularmente loco desde un punto de vista europeo sobre Ucrania o la OTAN. No ha repetido su amenaza de retirarse de la OTAN. Dijo que los europeos deberían gastar más [en defensa], pero la mayoría de nosotros estamos de acuerdo con él en eso. “No ha dicho que vaya a cortar toda la ayuda a Ucrania”, dijo Grant a la VOA.

“Uno de los temas que surgirá en Munich es hasta qué punto los europeos deberían ayudar a mantener la paz si hay un alto el fuego en Ucrania. Y ciertamente, el presidente [Emmanuel] Macron de Francia, y hasta cierto punto los británicos, y posiblemente Friedrich Merz, que bien podría ser el próximo canciller alemán, están todos a favor de enviar tropas para mantener la paz en Ucrania, si hay una paz que mantener”, agregó Grant.

Esperanzas ucranianas

En las calles de Kiev, algunos ucranianos expresaron su esperanza de que la conferencia de Munich fortalezca los lazos de Ucrania con la administración Trump.

“Esperamos que esta reunión personal entre el presidente Zelenskyy y el vicepresidente Vance brinde una oportunidad para transmitir la situación real de lo que está sucediendo hoy en la guerra ruso-ucraniana”, dijo el sociólogo Asked Ashurbekov a The Associated Press.

El periodista ucraniano Borden Semeniuk fue menos optimista.

“El país ha estado viviendo en expectativa durante tres años, y debido a esto, la creencia en esta expectativa ha disminuido. … Me gustaría ver algún alivio de la situación. Pero es imposible vivir con la esperanza de que eso ocurra al 100 por ciento en esta reunión”, dijo Semeniuk a AP.

Rusia e Irán no han sido invitados a Munich. El año pasado, los organizadores de la conferencia dijeron que sus gobiernos no habían mostrado un interés serio en las negociaciones.

China

El informe oficial de la Conferencia de Seguridad de Munich cita la “multipolarización del orden internacional”, un tema bien recibido por China, que está enviando una gran delegación a la cumbre.

“El informe muestra que la aceptación de un mundo multipolar por parte de la comunidad internacional está en aumento. … China siempre ha pedido un mundo multipolar igualitario y ordenado y una globalización económica universalmente beneficiosa e inclusiva”, dijo Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, a los periodistas en Beijing el martes.

A principios de esta semana, la Marina de Estados Unidos hizo pasar dos buques de guerra por el estrecho de Taiwán, lo que provocó una respuesta furiosa de Pekín.

China ha aumentado la actividad militar en torno a Taiwán en los últimos meses. China considera a Taiwán una provincia separatista que algún día se reunificará con el continente, mientras que Taipei considera a la isla un estado soberano.

El secretario de Estado Rubio tiene previsto celebrar una reunión trilateral con sus aliados Japón y Corea del Sur durante su estancia en Múnich.

Gaza

El conflicto en Oriente Medio también encabezará la agenda de la conferencia de Múnich, en medio de los temores de que el alto el fuego entre Israel y Hamás esté en peligro.

La reiterada sugerencia del presidente Trump de que los palestinos deberían abandonar Gaza eclipsará la conferencia, dijo el analista Charles Grant.

“No creo que eso suceda porque no se puede simplemente eliminar a 2 millones de personas y no ponerlas en ningún lugar”, dijo Grant.

“Pero creo que la mayoría de los gobiernos europeos esperan que Trump insista un poco en esto, que se aburra y hable de otra cosa, que lo deje pasar y lo olvide. Pero mientras siga hablando de ello, es muy perturbador y crea mucho malestar entre los gobiernos europeos y muchos otros, y los Estados Unidos”, dijo Grant a la VOA.

La conferencia también tendrá sesiones sobre los conflictos en Sudán y la República Democrática del Congo. El cambio climático, la seguridad energética y la inteligencia artificial también figuran en una agenda repleta a lo largo de los tres días de la conferencia.