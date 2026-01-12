Sostiene Presidenta llamada con Donald Trump y acuerdan fortalecer cooperación bilateral

Publicidad - LB2 -

#### Conversaron durante 15 minutos sobre seguridad, comercio, inversiones y migración, con énfasis en la soberanía y la coordinación sin subordinación.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo una llamada telefónica de aproximadamente 15 minutos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que ambos mandatarios dialogaron sobre seguridad, comercio, inversiones y la situación de las y los mexicanos que residen en territorio estadounidense.

Durante la conversación, Trump reconoció los resultados de México en materia de seguridad, particularmente en el combate al tráfico de drogas sintéticas, y ambos acordaron mantener la colaboración bilateral bajo un esquema de respeto a la soberanía de cada país.

Sheinbaum explicó que uno de los puntos centrales fue la disminución del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, la cual —de acuerdo con datos de autoridades estadounidenses— se ha reducido de manera significativa en el último año.

“Se ha reducido 50 por ciento el cruce de fentanilo de México a Estados Unidos, medido por las incautaciones del otro lado de la frontera, y las muertes por fentanilo han bajado alrededor de 43 por ciento”, señaló.

La mandataria también expuso los avances internos en materia de seguridad, como la reducción de homicidios, el desmantelamiento de laboratorios clandestinos y la detención de personas vinculadas con la delincuencia organizada, resultados que calificó como públicos y verificables.

“Vamos a seguir colaborando con base en el entendimiento y el respeto a nuestras soberanías”, afirmó la Presidenta.

Tras la llamada, se confirmó que entre el 22 y 23 de enero se reunirá en Estados Unidos el Grupo de Implementación de Seguridad entre México y Estados Unidos, como parte del seguimiento a los acuerdos bilaterales.

Sheinbaum detalló que el diálogo se sostuvo bajo cuatro principios rectores: respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y cooperación sin subordinación, dejando en claro que México no aceptará intervenciones externas.

Además, ambos mandatarios abordaron de manera general la situación en Venezuela, reiterando la Presidenta que la postura de México se rige por lo establecido en la Constitución.

Finalmente, se acordó realizar una nueva llamada para profundizar en los temas de comercio bilateral y la situación de las comunidades mexicanas en Estados Unidos. Durante la conversación, la Presidenta estuvo acompañada por *Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores; **Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y **Roberto Velasco Álvarez*, subsecretario para América del Norte de la Cancillería.

