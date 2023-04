Sheinbaum: Queremos una sociedad lectora, consciente y transformadora

Publicidad - LB2 -

Poner los libros accesibles a la ciudadanía, discutirlos, leerlos, generar lo que llamamos la “revolución de las conciencias” a través de la lectura, es algo fundamental



Ciudad de México (ADN/Adriana Saucedo) En el marco de la inauguración del XV Gran Remate de Libros y Películas en el Monumento a la Revolución en la capital del país, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que, “la lectura siempre transforma nuestras mentes y nos hace pensar, nos hace ciudadanos, ciudadanas críticas, niños y niñas críticas”.

En este contexto, celebró el anuncio histórico que hizo ayer, el Presidente de la República: la compra de 13 centrales eléctricas a la empresa Iberdrola.

“Con ello, la Comisión Federal de Electricidad pasa de generar 39 por ciento de toda la energía eléctrica a 55 por ciento”, señaló Sheinbaum.

“Lo hizo por acuerdo, lo hizo con diálogo, tenía en la mesa a los ejecutivos de Iberdrola; sino que también generó un esquema que permitiera que México no se endeudara con esta compra. Y, además, nos anuncia que con todas las inversiones que está haciendo la Comisión Federal de Electricidad, la generación de energía eléctrica por parte de CFE va a llegar a más del 60 por ciento, casi 65 por ciento en el 2024, es una nueva nacionalización de la industria eléctrica”, destacó Claudia Sheinbaum.

Recordó la reforma anticonstitucional que hizo Salinas de Gortari con el cambio a la Ley de Servicio Público en 1992, las siguientes acciones que se hicieron para privatizar el servicio público de energía eléctrica, hasta la Reforma Energética del 2013 de Peña Nieto, “lo que se trató es de ir deshaciendo el sistema eléctrico nacional para su privatización”.

Añadió que, como lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, esto representa, por supuesto, soberanía, representa control sobre el servicio eléctrico nacional, el mantenimiento de los precios de la electricidad y también una visión para las actuales y para las futuras generaciones.

“Esto que está ocurriendo hoy que es histórico; histórico porque es el reflejo de que, en efecto, se acabó el neoliberalismo y en el 2018 México inició una nueva historia, si no se lee –con las dos “e”, no como aquel secretario de Educación que no queremos ni recordar–, no se reconoce la importancia histórica de este momento que estamos viviendo”, refirió la jefa de gobierno de la Ciudad de México.

Claudia Sheinbaum, mandataria capitalina dijo que, por eso y por muchas otras cosas, poner los libros accesibles a la ciudadanía, discutirlos, leerlos, generar lo que llamamos la “revolución de las conciencias” a través de la lectura, es algo fundamental.

Finalmente, informó que se trabaja de inicio, en una ley local para buscar cambios en la ley federal, a fin de que se permita la donación de libros con condonación de impuesto y las editoriales pueda darlos a instituciones o gobierno, en remates y ferias como la que se inaugura, y que no tengan que ser destruidos.

“Es una pena que un libro se destruya; lo que queremos es una sociedad lectora, una sociedad consciente y una sociedad transformadora”

