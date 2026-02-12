Se suma Chihuahua a marchas nacionales por asesinato de mineros en Concordia

Publicidad - LB2 -

Trabajadores del sector exigirán justicia y mayores condiciones de seguridad tras homicidio de 10 mineros en Sinaloa.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Mineros y colectivos de distintos estados del país convocaron a movilizaciones este sábado 14 de febrero para exigir justicia y mayores condiciones de seguridad, tras el asesinato de al menos 10 trabajadores del sector en Concordia, Sinaloa.

Los trabajadores, presuntamente privados de la libertad el pasado 23 de enero por un grupo delictivo, fueron localizados sin vida en una fosa clandestina en la comunidad de El Verde, en las inmediaciones de Concordia. Las víctimas laboraban para la empresa Vizsla Silver.

En Chihuahua, la marcha partirá a las 11:00 horas desde el monumento a Francisco Villa, sobre la avenida División del Norte, y avanzará por la avenida Universidad hasta la Plaza del Ángel, frente a Palacio de Gobierno. Los organizadores pidieron a los asistentes portar casco y camisa blanca o chaleco como símbolo del gremio.

Las movilizaciones se replicarán en Guanajuato, Hermosillo y Zacatecas, donde agrupaciones mineras buscan visibilizar la vulnerabilidad que enfrentan en regiones afectadas por la violencia. En la capital sonorense, la concentración será en la Catedral; en Zacatecas, el punto de encuentro será la Facultad de Ingeniería Civil de la UAZ con destino a la Plaza de Armas.

En Guanajuato, el Distrito local de la Asociación de Ingenieros, Mineros, Metalúrgicos y Geólogos de México, junto con el Gremio Minero estatal, organizó una “Marcha del Silencio” que partirá del puente del Campanero hacia la Plaza de la Paz. También se solicitó portar lámparas, cascos o prendas blancas.

Los convocantes señalaron que la intención es presionar a las autoridades para que implementen medidas efectivas de protección y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse en comunidades mineras del país.

“Exigimos justicia por los terribles hechos acontecidos y protección por parte de las instituciones de Gobierno correspondientes, para que podamos seguir con nuestras profesiones sin el temor de que nuestras vidas nos serán arrebatadas en cualquier momento”.

Los gremios destacaron que la minería ha sido históricamente un pilar del desarrollo económico nacional y que las condiciones de inseguridad no pueden normalizarse como parte del entorno laboral.

“Nuestros compañeros mineros que desaparecieron en La Concordia solo buscaban darles a sus familias lo mejor, desempeñando un trabajo honesto”.

Las movilizaciones buscan enviar un mensaje conjunto a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que se esclarezcan los hechos, se sancione a los responsables y se garantice la seguridad de quienes laboran en una de las industrias estratégicas del país.

