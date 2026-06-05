Se percibe sismo de magnitud 5.2 en Guerrero y Ciudad de México

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El movimiento telúrico tuvo epicentro cerca de Ometepec y no ameritó la activación de la alerta sísmica en la capital del país.

Ciudad de México (ADN/Staff) – Un sismo de magnitud 5.2 se registró la tarde de este viernes con epicentro en las inmediaciones de Ometepec, Guerrero, y fue percibido en distintas zonas de la Ciudad de México sin que se activara la alerta sísmica.

De acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el movimiento ocurrió a las 14:55 horas, con epicentro localizado a 29 kilómetros al oeste de Ometepec, a una profundidad de 10 kilómetros.

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El temblor fue percibido por habitantes de diversas alcaldías de la capital del país, quienes reportaron el movimiento a través de redes sociales y plataformas de monitoreo ciudadano.

Las autoridades no reportaron daños ni personas lesionadas de manera inmediata tras el evento sísmico, aunque se activaron los protocolos de revisión en algunas dependencias y edificios públicos.

La alerta sísmica no fue activada en la Ciudad de México, debido a que la intensidad estimada del movimiento no superó los umbrales establecidos por el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) para emitir el aviso preventivo.

El sismo también fue percibido en diversas regiones de Guerrero y entidades cercanas del centro y sur del país, donde autoridades de protección civil mantienen labores de monitoreo.

Hasta el momento no se han reportado afectaciones mayores, mientras continúan las evaluaciones correspondientes por parte de autoridades federales, estatales y municipales.