    diciembre 22, 2025 | 20:12
    Inicio

    Reporta Marina accidente de aeronave naval durante misión médica en Texas

    México

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    La Secretaría de Marina informó que dos personas fallecieron y continúan labores de rescate tras el incidente ocurrido cerca de Galveston.

    Ciudad de México (ADN/Staff) – La Secretaría de Marina informó sobre un accidente de una aeronave naval ocurrido en las inmediaciones de Galveston, Texas, mientras realizaba una misión de carácter humanitario como parte del Plan Marina, en apoyo a un traslado médico especializado.

    De acuerdo con la información oficial, la aeronave tipo King Air ANX 1209, perteneciente a la Armada de México, se encontraba en una operación coordinada con la Fundación Michou y Mau cuando presentó un incidente durante su aproximación en territorio estadounidense.

    En la aeronave viajaban ocho personas en total: cuatro elementos de la tripulación naval y cuatro civiles, quienes participaban en la misión de traslado médico. Tras el accidente, se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos.

    Hasta el momento, se ha logrado rescatar a seis personas, de las cuales cuatro fueron localizadas con vida, mientras que dos fallecieron, según confirmó la autoridad naval. Asimismo, continúan los trabajos para rescatar a dos personas más, quienes permanecen dentro de la aeronave siniestrada.

    La Secretaría de Marina indicó que se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes en apoyo a las autoridades competentes para determinar las causas del accidente. De manera paralela, se estableció coordinación con el Consulado de México en Houston para realizar los trámites necesarios.

    Finalmente, la dependencia federal reiteró su compromiso con la seguridad de las operaciones aéreas, así como con la atención humanitaria y el apoyo a la población, y señaló que la información se dará a conocer de manera oportuna y transparente conforme se cuente con datos confirmados.

