Reitera Sheinbaum postura de México a favor de la solución pacífica de los conflictos

La presidenta afirmó que el Gobierno de México condena la intervención militar en Venezuela y mantiene una relación de colaboración sin subordinación con Estados Unidos.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró que el país mantiene una postura firme a favor de la solución pacífica de los conflictos internacionales y en contra de cualquier intervención militar, al referirse a la actuación de Estados Unidos en Venezuela.

Durante una gira de trabajo por el estado de Tlaxcala, la mandataria subrayó que la política exterior mexicana se rige por la Doctrina Estrada y por los principios establecidos en la Constitución, los cuales privilegian la no intervención y la autodeterminación de los pueblos.

“Nosotros defendemos la doctrina Estrada y lo que representa la política exterior de nuestro país, que está establecida en la Constitución, que está en contra de las intervenciones y a favor de la solución pacífica de cualquier conflicto”.

Sheinbaum explicó que esta posición también es consistente con el marco jurídico internacional, al recordar que la Carta de las Naciones Unidas establece límites claros a la intervención militar, salvo en escenarios avalados por mecanismos multilaterales.

“El artículo segundo de la Carta de Naciones Unidas establece claramente que no debe haber intervención militar sin una solución multilateral dentro del marco de Naciones Unidas”.

En ese contexto, la presidenta señaló que México condena la intervención militar en Venezuela y que su gobierno dará seguimiento puntual a la evolución de los acontecimientos en la región.

Finalmente, destacó que, pese a estas diferencias, la relación con el Gobierno de Estados Unidos se mantiene en términos de entendimiento, comunicación y colaboración, dejando en claro que dicha cooperación se da sin subordinación y con pleno respeto a la soberanía nacional.

