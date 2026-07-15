Registra nuevo descarrilamiento el Tren Interoceánico en tramo de Oaxaca

Publicidad - LB2 -

El incidente ocurrió entre Nizanda y Chivela, en Asunción Ixtaltepec, sin personas lesionadas ni afectaciones a la población.

Asunción Ixtaltepec, Oax. (ADN/Arturo Hernández) – Un tren de carga del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec volvió a descarrilar la noche del 14 de julio en la Línea Z, en el municipio de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, en un tramo cercano al sitio donde en diciembre de 2025 ocurrió un accidente ferroviario que dejó 14 personas muertas y más de un centenar de lesionadas.

De acuerdo con la información oficial, el percance se registró en el kilómetro 230+800 de la Línea Z, entre las comunidades de Nizanda y Chivela, y estuvo relacionado con dos unidades articuladas de un tren de carga, integradas por dos carros cada una.

- Publicidad - HP1

“Un percance ferroviario que involucró dos unidades articuladas de un tren de carga, integradas por dos carros cada una”.

La administración del Corredor Interoceánico informó que no se reportaron personas lesionadas ni afectaciones a la población derivadas del incidente.

Asimismo, indicó que personal especializado fue desplegado para realizar las maniobras de retiro de las unidades afectadas y liberar la vía, mientras se iniciaron los peritajes correspondientes para determinar las causas del descarrilamiento.

El nuevo incidente ocurrió en el mismo sector donde el 28 de diciembre de 2025 un convoy del Tren Interoceánico se salió de las vías y cayó a un barranco de aproximadamente siete metros de profundidad. Aquel accidente dejó un saldo de 14 personas fallecidas y más de 100 lesionadas, convirtiéndose en el siniestro más grave registrado en la Línea Z.

Las investigaciones sobre esa tragedia señalaron como factores principales el exceso de velocidad y las características del trazado ferroviario, particularmente las curvas pronunciadas del tramo comprendido entre Chivela y Nizanda.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.