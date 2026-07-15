Afirma Cruz Pérez Cuéllar que agua potable y pavimentación siguen siendo prioridad en Juárez

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El alcalde con licencia aseguró que las principales demandas ciudadanas son el abastecimiento de agua y el mejoramiento de vialidades durante un encuentro con líderes de colonias.

Ciudad Juárez (ADN/Arturo Hernández) – El alcalde con licencia de Ciudad Juárez y aspirante a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación, Cruz Pérez Cuéllar, afirmó que el abastecimiento de agua potable y la pavimentación de calles continúan siendo las principales necesidades planteadas por la ciudadanía durante sus recorridos por el estado.

En una reunión con líderes de colonias realizada en la Quinta Alexa, en el poblado de Zaragoza, el político señaló que mantiene encuentros con diversos sectores sociales, entre ellos docentes, jóvenes y representantes vecinales, como parte de su agenda de actividades.

“Nos reunimos con líderes, hemos estado con maestros y con jóvenes”.

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Pérez Cuéllar indicó que las peticiones más recurrentes que recibe durante estos encuentros están relacionadas con el acceso al agua potable y el mejoramiento de la infraestructura vial, al tiempo que sostuvo que aún existen diversos retos por atender en Ciudad Juárez.

El alcalde con licencia también cuestionó la distribución del gasto estatal y consideró que la ciudad no recibe una inversión acorde con su importancia dentro de la entidad.

“El Estado tiene un presupuesto 11 veces más grande que el municipio y no le invierte a Ciudad Juárez”.

Pérez Cuéllar informó que en los próximos días participará en la Cabalgata Villista y posteriormente se trasladará a la ciudad de Chihuahua para continuar con las actividades relacionadas con su proyecto político.

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