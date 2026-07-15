Renuncia Ulises Lara a la FGR; Fiscal Anticorrupción de Chihuahua reacciona por caso Corral

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Luis Abelardo Valenzuela afirmó que “la verdad siempre prevalecerá” tras la salida del fiscal que intervino en el operativo relacionado con Javier Corral.

Chihuahua (ADN/Arturo Hernández) – Ulises Lara López presentó su renuncia como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), cargo que ocupó durante poco más de seis meses, informó la institución, que atribuyó su salida a motivos personales.

La salida del funcionario generó reacciones en Chihuahua, donde el fiscal Anticorrupción del Estado, Luis Abelardo Valenzuela Holguín, publicó un mensaje en su cuenta de X en el que escribió:

“Por encima de todo, la verdad siempre prevalecerá…”.

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Sin hacer mayores comentarios sobre la renuncia.

Ulises Lara fue señalado en agosto de 2024 por intervenir en el operativo realizado en un restaurante de la Ciudad de México, donde autoridades de Chihuahua buscaban ejecutar una orden de aprehensión contra el exgobernador Javier Corral. El caso derivó en un diferendo entre autoridades federales y estatales respecto a la actuación de las corporaciones involucradas.

La FGR confirmó que Lara dejó la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y la vocería de la institución, aunque hasta el momento no ha informado quién asumirá ambas responsabilidades.

“Ulises Lara presentó la renuncia a su cargo por motivos personales”, informó la Fiscalía General de la República.

Durante su gestión, la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes tuvo a su cargo investigaciones de alto impacto, entre ellas indagatorias relacionadas con presuntos vínculos de servidores públicos con organizaciones criminales y otros casos de relevancia nacional.

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