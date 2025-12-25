Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
    Publicidad - LB1B -
    diciembre 25, 2025 | 13:05
    InicioMéxico

    Reconocen en 2025 liderazgo y proyección internacional de Claudia Sheinbaum

    México

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff
    Publicidad - LB2 -

    La presidenta fue distinguida por políticas hídricas, liderazgo global y estilo personal en listas y premios de alcance internacional.

    Ciudad de México (ADN/Staff) – El primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estuvo marcado por reconocimientos internacionales en distintos ámbitos, que abarcan desde políticas públicas en materia de agua y medio ambiente, hasta liderazgo global y proyección cultural.

    - Publicidad - HP1

    En septiembre de 2025, la mandataria mexicana fue galardonada con el Public Officials Award de la Water Environment Federation, en reconocimiento a su liderazgo en proyectos hídricos y al impulso del Programa Nacional Hídrico, el cual contempla acciones como la captación de agua de lluvia, el saneamiento de ríos, la tecnificación de Distritos de Riego y la construcción de obras consideradas prioritarias para la seguridad hídrica del país.

    En abril del mismo año, Sheinbaum fue incluida en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo, distinción que resaltó su formación como científica climática, su enfoque en políticas ambientales y su papel en negociaciones bilaterales con Estados Unidos, particularmente en temas estratégicos de la agenda común.

    Hacia diciembre, la presidenta volvió a figurar en un listado internacional al ser nombrada una de las 67 personas más elegantes del año, reconocimiento otorgado por su estilo personal, caracterizado por la integración de piezas elaboradas por mujeres artesanas mexicanas, lo que fue interpretado como una forma de visibilizar el trabajo textil y cultural del país en escenarios de alto perfil.

    En esa selección, Claudia Sheinbaum apareció junto a figuras internacionales de distintos ámbitos, entre líderes religiosos, actores, cantantes y personajes públicos de relevancia global, consolidando una imagen que combina política, identidad cultural y proyección internacional.

    Estos reconocimientos reflejan la visibilidad internacional alcanzada por la primera mujer presidenta de México durante su primer año de gestión, así como el posicionamiento de su agenda en temas ambientales, sociales y culturales en foros y medios de alcance global.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa? ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
    No dudes en enviarnos un correo

    ¿Valoras nuestro trabajo? Apóyanos con tu patrocinio.
    https://www.adiario.mx/patrocinios/

    Publicidad - LB3 -

    ADN INVESTIGA

    ADN Investiga

    La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

    Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Cierran ex ferrocarrileros el puente Libre en reclamo de pensiones

    A 25 años de haberse otorgado la concesión a particulares, siguen los reclamos como...
    Juárez / El Paso

    Apoyará Municipio con difusión para elecciones extraordinarias del 1 de junio

    Este día, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar tuvo una reunión de trabajo con...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.