Reconocen en 2025 liderazgo y proyección internacional de Claudia Sheinbaum

La presidenta fue distinguida por políticas hídricas, liderazgo global y estilo personal en listas y premios de alcance internacional.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estuvo marcado por reconocimientos internacionales en distintos ámbitos, que abarcan desde políticas públicas en materia de agua y medio ambiente, hasta liderazgo global y proyección cultural.

En septiembre de 2025, la mandataria mexicana fue galardonada con el Public Officials Award de la Water Environment Federation, en reconocimiento a su liderazgo en proyectos hídricos y al impulso del Programa Nacional Hídrico, el cual contempla acciones como la captación de agua de lluvia, el saneamiento de ríos, la tecnificación de Distritos de Riego y la construcción de obras consideradas prioritarias para la seguridad hídrica del país.

En abril del mismo año, Sheinbaum fue incluida en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo, distinción que resaltó su formación como científica climática, su enfoque en políticas ambientales y su papel en negociaciones bilaterales con Estados Unidos, particularmente en temas estratégicos de la agenda común.

Hacia diciembre, la presidenta volvió a figurar en un listado internacional al ser nombrada una de las 67 personas más elegantes del año, reconocimiento otorgado por su estilo personal, caracterizado por la integración de piezas elaboradas por mujeres artesanas mexicanas, lo que fue interpretado como una forma de visibilizar el trabajo textil y cultural del país en escenarios de alto perfil.

En esa selección, Claudia Sheinbaum apareció junto a figuras internacionales de distintos ámbitos, entre líderes religiosos, actores, cantantes y personajes públicos de relevancia global, consolidando una imagen que combina política, identidad cultural y proyección internacional.

Estos reconocimientos reflejan la visibilidad internacional alcanzada por la primera mujer presidenta de México durante su primer año de gestión, así como el posicionamiento de su agenda en temas ambientales, sociales y culturales en foros y medios de alcance global.

