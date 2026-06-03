Rechaza Américo Villarreal acusaciones de Los Angeles Times sobre presunta investigación en Estados Unidos

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El gobernador de Tamaulipas calificó los señalamientos como falsos y exigió que cualquier acusación sea acompañada de pruebas

Ciudad Victoria, Tamps. (ADN/Staff) – El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, rechazó de manera categórica las versiones difundidas por el diario estadounidense Los Angeles Times, que lo ubican como objeto de una investigación federal en Estados Unidos por presuntos vínculos con actividades delictivas relacionadas con el tráfico ilegal de combustibles.

La respuesta del mandatario fue difundida a través del coordinador de Comunicación Social del Gobierno de Tamaulipas, Gerardo Algarín, mediante un comunicado en el que Villarreal negó la veracidad de la información publicada y cuestionó la ausencia de pruebas que sustenten las acusaciones.

“Negamos de manera categórica y absoluta las aseveraciones que su medio pretende presentar como hechos. Se trata de señalamientos falsos, tendenciosos y carentes de cualquier evidencia que los sustente”, señaló el gobernador.

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El posicionamiento fue emitido desde el 2 de junio, previo a la publicación del reportaje del periódico estadounidense, en el que se asegura que autoridades de Estados Unidos investigan a Villarreal y al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, como parte de una estrategia enfocada en funcionarios públicos presuntamente vinculados con organizaciones criminales.

De acuerdo con la publicación, ambos mandatarios habrían perdido sus visas estadounidenses y estarían bajo indagatorias relacionadas con actividades ilícitas. En el caso de Villarreal, el reporte vincula las investigaciones con operaciones de contrabando de combustible entre México y Estados Unidos.

El gobernador tamaulipeco sostuvo que las acusaciones carecen de sustento documental y llamó a que cualquier señalamiento futuro sea respaldado con evidencias verificables.

“La responsabilidad periodística exige rigor, sustento y respeto por los hechos, no la construcción de narrativas basadas en especulaciones o presunciones”, expresó.

Villarreal afirmó que durante su trayectoria como servidor público ha conducido su actuación con transparencia, responsabilidad institucional y apego a la ley, y aseguró que mantendrá esa conducta.

La publicación de Los Angeles Times se suma a una serie de investigaciones y acusaciones promovidas por autoridades estadounidenses contra funcionarios mexicanos en activo y exfuncionarios presuntamente relacionados con organizaciones criminales, situación que ha generado tensiones diplomáticas entre ambos países.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha cuestionado públicamente varias de estas acciones, al considerar que representan intentos de injerencia en asuntos internos de México y que carecen de pruebas públicas suficientes para sustentar las acusaciones.

Con información de El Heraldo de México y Los Angeles Times.