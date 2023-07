Realiza Sheinbaum Asamblea informativa en Celaya, Guanajuato

Publicidad - LB2 -

“En la Cuarta Transformación creemos en los derechos de México y en el desarrollo con bienestar”: Desde Guanajuato, Claudia Sheinbaum apunta por la continuidad del legado de la 4T

Celaya, Guanajuato (ADN/Adriana Saucedo) El desarrollo con bienestar y garantizar los derechos de las y los mexicanos es prioridad para la Cuarta Transformación, afirmó la doctora Claudia Sheinbaum Pardo durante la asamblea informativa que realizó en el estado de Guanajuato, donde resaltó la importancia de darle continuidad con el proyecto de nación que inició con el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

“En la Cuarta Transformación creemos en los derechos de México y en el desarrollo con bienestar, y en esos derechos también están los derechos de las mujeres”, afirmó ante simpatizantes en Celaya.

Recordó que el gobierno de López Obrador inició con un cambio profundo en beneficio de los más pobres, a través de programas como la pensión de adultos mayores, becas para jóvenes, apoyo al campo y obras en todo el país, lo que lleva al presidente a tener una aprobación del 70 por ciento debido a que cumple con su palabra, contrario a lo que ha sucedido con otros presidentes de la República, como Vicente Fox o Felipe Calderón a quien señaló como responsable de desatar una guerra en México.

“Hoy que es presidente ha cumplido su palabra con cada cosa que se comprometió, aquí tienen a un hombre de Guanajuato que vendió que iba a hacer la democracia, que vendió que estaba en contra del PRI, que vendió que México iba a desarrollarse, Fox dijo que él había inventado la pensión de adulto mayor y una semana después dijo que todo el que recibía pensión de adulto mayor eran unos flojos”, comentó

En ese contraste, Claudia Sheinbaum explicó que la Cuarta Transformación busca garantizar un sistema integral de bienestar, donde estén garantizados los derechos básicos de las y los mexicanos como son educación, salud y vivienda.

“Queremos hacer un sistema de bienestar, que todo mexicano y mexicana no tenga por qué preocuparse de que su hijo no pudo entrar a la escuela o que no tenga por qué preocuparse si su padre o madre se enfermó, o porque no le alcance para la renta, que sepan que lo básico está cubierto porque lo cubre el presupuesto público”.

Durante su mensaje reconoció que en el estado de Guanajuato hay mucha inversión privada y extranjera, sin embargo, destacó que esta no se ve reflejada en beneficio de las y los trabajadores que padecen salarios muy bajos, por lo que consideró que en un futuro se debe seguir aumentando el salario mínimo como ya se hizo en esta administración federal.

“No como aquí en Guanajuato, que hubo mucha inversión privada, hubo muchísima y los salarios bajísimos, muchas mujeres que trabajan en las maquilas de Guanajuato con salarios bajísimos, no hay prácticamente apoyo, nosotros queremos que los salarios sean dignos, que siga aumentando el salario mínimo y que el salario medio sea cada vez mejor”.

Por otra parte, aseguró que para dar continuidad a la 4T, es necesario comprender que en México “ya es tiempo de las mujeres”, pues destacó que son ellas quienes hoy en día han ocupado los puestos más importantes del país y han logrado grandes resultados, al respecto refirió que como mandataria en la capital del país implementó una diversidad de programas para acabar la violencia contra las mujeres, que derivó en la reducción del 28 por ciento en este delito.

Finalmente, celebró que en México el machismo esté quedando atrás y hoy en día las mujeres ocupen espacios que por años les fueron negados.

Previo a su asamblea informativa, Claudia Sheinbaum sostuvo un encuentro con campesinos y campesinas de Guanajuato, en el municipio de Salvatierra, en donde destacó la necesidad de que la entidad se una al movimiento de la Cuarta Transformación para lograr seguir dando pasos a favor del pueblo de México

Los campesinos y campesinas presentes, expresaron algunas de sus necesidades, ideas y experiencias, además, describieron a Sheinbaum Pardo, como una mujer que puede comprenderlos gracias a que desde sus orígenes se ha consolidado como una activista y una luchadora social.

