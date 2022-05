El Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue objeto de críticas luego de que propusiera la reinstauración de la vicepresidencia, una figura que desapareció en México hace muchos años.

Ciudad de México, (SPUTNIK).- El último vicepresidente del país latinoamericano fue José María Pino Suárez, quien ocupó ese cargo de 1911 a 1913. Sin embargo, aunque desde aquellos tiempos revolucionarios esa función dejó de existir, hay quien cree que es buena idea restaurarla.

Los priistas consideran que una buena reforma electoral debería contemplar que México volviera a tener un vicepresidentecon el objetivo de tener mayor gobernabilidad. Según esta fuerza política, esta persona sería un acompañante directo del Presidente de la República y tendría voz en el Senado, aunque sin capacidad de voto.

«El vicepresidente iría en la fórmula del candidato presidencial y seria electo por el mismo término. Buscamos un acompañamiento directo al presidente que permita desahogar los asuntos de política interior», explicó Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados.

Aunque el PRI asegura que su propuesta está basada en la opinión de sectores especializados en materia política y en su propia experiencia como el partido más longevo de México, amplios sectores de la población no están de acuerdo con la iniciativa, ya que argumentan que esta figura no garantizará mayor eficacia al gobernar.

Históricamente, la figura vicepresidencial no ha sido sinónimo de optimismo ni gobernabilidad La primera persona que ocupó el cargo de vicepresidente de Méxicofue Nicolás Bravo, de 1824 a 1827. Luego, quiso derrocar al entonces presidente Guadalupe Victoria, pero fracasó en el intento y asumió la Presidencia hasta 1839, pero sólo por 10 días.

El último vicepresidente fue José María Pino Suárez, durante el Gobierno revolucionario de Francisco I. Madero. Sin embargo, ambos murieron asesinados el 19 de febrero de 1913 en el episodio conocido como la Decena Trágica, en la que Estados Unidos apoyó a los golpistas liderados por Victoriano Huerta.