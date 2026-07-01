Propone Estados Unidos revisiones anuales del T-MEC en lugar de extender su vigencia

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La administración de Donald Trump plantea mantener el mecanismo de evaluación anual del tratado comercial, propuesta que genera reservas en México y Canadá.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El Gobierno de Estados Unidos propuso mantener revisiones anuales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en lugar de extender automáticamente su vigencia por otros 16 años, como plantean México y Canadá para brindar mayor certidumbre a las inversiones.

De acuerdo con declaraciones del secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, difundidas por Bloomberg, la administración del presidente Donald Trump no respalda una renovación de largo plazo y considera que el mecanismo de revisión anual previsto en el tratado ofrece una mejor herramienta de evaluación.

“La administración del presidente Donald Trump no respalda una renovación automática a largo plazo”, afirmó Howard Lutnick.

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La propuesta contrasta con la posición de México y Canadá, cuyos gobiernos han manifestado su interés en ampliar la vigencia del acuerdo por 16 años para ofrecer mayor estabilidad a los sectores productivos y atraer inversiones de largo plazo.

El Gobierno de México ha señalado que las revisiones anuales pueden generar incertidumbre entre inversionistas, al mantener abierto el debate sobre la continuidad del acuerdo comercial. No obstante, ha considerado que este escenario sería preferible a una eventual cancelación del tratado.

Conforme a la cláusula de revisión del T-MEC, los tres países deben evaluar periódicamente el funcionamiento del acuerdo. Si existe consenso, el tratado puede extenderse por un nuevo periodo de 16 años; en caso contrario, entra en un esquema de revisiones anuales conjuntas hasta 2036, sin que ello implique su terminación inmediata.

Se espera que el Gobierno de Estados Unidos presente oficialmente su postura durante las negociaciones de revisión del tratado, en un proceso que definirá el futuro del principal acuerdo comercial de América del Norte.