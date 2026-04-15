Promueve Fonacot acceso al crédito entre jóvenes trabajadores formales

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El instituto impulsa educación financiera y préstamos con descuento vía nómina.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) reforzó su estrategia para impulsar el acceso al crédito entre jóvenes que se incorporan al empleo formal, con el objetivo de fomentar el uso responsable de financiamientos desde el inicio de su vida laboral.

La institución destacó que los trabajadores a partir de los 18 años que laboran en empresas afiliadas pueden acceder a créditos de nómina, los cuales buscan facilitar la construcción de un historial crediticio sólido y mejorar su estabilidad financiera.

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El coordinador general comercial de Fonacot, Salvador Gazca Herrera, señaló que este esquema representa una alternativa accesible para quienes comienzan su trayectoria laboral, al ofrecer condiciones competitivas dentro del mercado financiero.

“En Fonacot les ofrecemos un crédito con la tasa más baja del mercado financiero de préstamos con descuento vía nómina”

El funcionario explicó que este tipo de financiamiento se descuenta directamente del salario, lo que reduce el riesgo de incumplimiento involuntario y permite una administración más controlada del crédito.

Además, los recursos se depositan en efectivo en la cuenta del trabajador, brindándole flexibilidad para utilizarlos en necesidades personales o familiares, con un enfoque en mejorar su calidad de vida.

Como parte de esta estrategia, Fonacot promueve el uso de su portal de educación financiera, donde se ofrecen herramientas para presupuestar, ahorrar y tomar decisiones informadas sobre endeudamiento, fortaleciendo la cultura de gasto responsable.

El organismo subrayó que estas acciones buscan consolidar el bienestar financiero como un derecho vinculado al empleo formal, especialmente entre jóvenes que inician su vida laboral en el país.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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