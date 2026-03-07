Pide Morena a PT y Verde reconsiderar rechazo a la reforma electoral

Publicidad - LB2 -

Legisladores de Morena llaman a sus aliados a revisar la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum antes de fijar una postura definitiva.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – Legisladores de Morena en la Cámara de Diputados y el Senado llamaron al Partido del Trabajo (PT) y al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a reconsiderar su rechazo a la reforma electoral enviada al Congreso de la Unión por la presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que se trata de una propuesta orientada a fortalecer la democracia mediante el voto popular.

La diputada Dolores Padierna afirmó que la iniciativa contiene elementos que amplían la participación ciudadana en la elección de los representantes populares, por lo que consideró necesario analizar el documento antes de tomar una postura definitiva.

“Viene muy fortalecida en materia de democracia y no se debería de rechazar a priori sin antes leerla y estudiarla porque es un documento que vale mucho la pena”, expresó.

Padierna sostuvo que la propuesta plantea que los integrantes del Poder Legislativo sean elegidos mediante voto popular, lo que, afirmó, responde a una demanda ciudadana para fortalecer la legitimidad de las cámaras.

La legisladora también llamó a los partidos aliados a tomar en cuenta la opinión pública respecto a la reforma, al advertir que rechazarla sin analizar su contenido podría generar un distanciamiento con la ciudadanía.

Por su parte, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, señaló que dentro de Morena se mantiene la disposición de continuar el diálogo con las fuerzas políticas aliadas para construir una propuesta que pueda avanzar en el proceso legislativo.

“Respetamos la libertad de expresión de todos y lo importante es trabajar por la unidad. Esta reforma la pidió el pueblo de México, es fundamental la discusión, aunque pasemos situaciones difíciles”, afirmó.

La senadora recordó que Morena, el PT y el PVEM han mantenido una alianza política durante los últimos años, la cual permitió consolidar la mayoría legislativa que impulsó diversas reformas durante la llamada Cuarta Transformación.

En el Congreso, la aprobación de reformas constitucionales requiere una mayoría calificada de dos terceras partes, por lo que Morena necesita el respaldo de sus aliados para alcanzar los votos necesarios y avanzar con cambios en el sistema electoral.

