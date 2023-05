Pide AMLO no votar por republicanos, luego de peticiones del senador Kennedy

Publicidad - LB2 -

Luego de que senador Kennedy dijera que sin EEUU, México estaría comiendo comida para gatos.

México, (ADN/Adriana Saucedo) El presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a los paisanos y a toda la comunidad hispana que reside en Estados Unidos, a no votar por candidatos como el senador John Neely Kennedy.

Luego de que el senador republicano cuestionara a la DEA sobre una posible invasión militar en territorio mexicano para detener a los cárteles de drogas, el presidente López Obrador respondió que no se va a permitir que se falte el respeto a México.

«Decirle a los paisanos y a los amigos estadounidenses, a la hora de votar no voten por candidatos como este senador John Kennedy (que no tiene que ver con el expresidente Kennedy)…que no voten con personas con esta mentalidad, prepotentes, majaderos», dijo.

El senado republicano por el estado de Luisiana en Estados Unidos, emitió una serie de declaraciones que causaron controversia a nivel nacional, al sugerir que el gobierno norteamericano le hiciera una «oferta que no pueda rechazar» al presidente de México para permitir el intervencionismo:

“Sin el pueblo de Estados Unidos, México, hablando figurativamente, estaría comiendo comida para gatos de una lata y viviendo en una carpa en un traspatio”, dijo.

Luego comparó el tamaño de ambas economías de ambos países: “Nuestra economía es de 23 billones de dólares. La economía de México es de 1.3 billones. Nosotros compramos 400 mil millones de dólares cada año a México”, señaló.

Al respecto, el presidente de México indicó que se seguirá manteniendo una política de buena voluntad sin permitir que se insulte al pueblo de México, «a nadie se lo vamos a permitir… esto es una política con fines electorales y vamos a seguir respondiendo a su tiempo… no nos quedaremos callados ni con los brazos cruzados», dijo.

