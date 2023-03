No soy una política tradicional: Claudia Sheinbaum

Publicidad - LB2 -

La jefa de gobierno de la Ciudad de México dio una entrevista al periódico español El Diario.es

México (ADN/Adriana Saucedo) La aspirante a la candidatura por la presidencia del país y jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, externó que su cercanía a la gente, su forma de hacer política y su identidad como mujer la han posicionado arriba en las encuestas de quien ocupará la presidencia en el 2024.

En entrevista brindada al periódico español El Diario.es, la jefa de gobierno explicó su trayectoria en la política mexicana, desde sus raíces hasta sus motivaciones y valores políticos.

Indicó que su forma de gobernar «tiene que ver con mucha cercanía con la gente y no creo que eso lo tengan mis compañeros. No soy una política tradicional, cosa que ya me ayudó a ser elegida jefa de Gobierno de Ciudad de México. Y hoy estoy arriba en las encuestas por la cercanía con el presidente –porque es muy popular y hemos estado en la lucha siempre–, por el trabajo que he hecho en la ciudad, por mi propia trayectoria y por ser mujer»

En ese sentido, explicó que se ha abierto la participación de la mujer en la vida pública como nunca. Y al mismo tiempo, señaló que se debe seguir trabajando por los derechos de las mujeres y en particular por todo lo que tiene que ver con las violencias.

«El machismo sigue siendo fuerte, pero creo que ser mujer me ayuda a ir primera en las encuestas», dijo.

Así mismo, indicó que la política de izquierda se trata del humanismo mexicano, que puede tener algunas referencias internacionales, pero está sustentado en nuestra historia, valores y modelos.

