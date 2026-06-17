Amplía Marco Bonilla liderazgo en el PAN rumbo a la gubernatura de Chihuahua

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Una encuesta de RUBRUM le atribuye el 77.4 por ciento de las preferencias entre simpatizantes panistas para la candidatura al Gobierno del Estado.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla Mendoza, mantiene una amplia ventaja entre los perfiles del Partido Acción Nacional (PAN) que son considerados para competir por la gubernatura del estado en 2027, de acuerdo con los resultados de la más reciente encuesta estatal elaborada por la firma RUBRUM.

La medición, realizada el pasado 15 de junio, ubica a Bonilla con 77.4 por ciento de las preferencias entre simpatizantes panistas, consolidándolo como el aspirante con mayor respaldo dentro de su partido y ampliando la distancia respecto a otros perfiles evaluados.

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Los resultados reflejan una marcada concentración del apoyo interno en torno al alcalde de la capital, quien durante los últimos meses ha aparecido de manera recurrente entre los principales referentes panistas rumbo al próximo proceso electoral estatal.

Además de medir las preferencias internas del PAN, la encuesta evaluó la intención de voto por partido para la elección de gobernador de Chihuahua.

En este apartado, Morena registró 40.8 por ciento de las preferencias, mientras que el PAN obtuvo 36.0 por ciento, lo que muestra un escenario de competencia cerrada entre ambas fuerzas políticas de cara a los comicios de 2027.

La diferencia entre ambos partidos se ubica por debajo de los cinco puntos porcentuales, lo que anticipa una contienda altamente competitiva en el ámbito estatal durante los próximos meses.

No obstante, dentro del panismo la encuesta refleja una mayor definición respecto a la figura que concentra el respaldo de militantes y simpatizantes para encabezar una eventual candidatura al Gobierno del Estado.

Con estos resultados, Marco Bonilla se mantiene como el perfil mejor posicionado del PAN en las mediciones estatales, al tiempo que fortalece su presencia como uno de los principales actores políticos rumbo a la sucesión gubernamental en Chihuahua.

La encuesta de RUBRUM fue levantada el 15 de junio de 2026 y forma parte de las mediciones que distintas casas encuestadoras han realizado para evaluar el escenario político previo al inicio formal del proceso electoral de 2027.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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