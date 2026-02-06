Niega Hugo Aguilar actitudes de soberbia tras video donde le limpian los zapatos

Publicidad - LB2 -

El ministro presidente de la Corte aseguró que se trató de un incidente accidental previo a un acto oficial en Querétaro

Ciudad de México (ADN/Staff) – El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, rechazó tener actitudes de superioridad o soberbia, luego de la difusión de un video en el que dos colaboradores le limpian los zapatos antes de un evento oficial encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum en Querétaro.

El material, grabado previo al ingreso al Teatro de la República, muestra a una trabajadora y posteriormente a otro colaborador limpiando el calzado del ministro, lo que generó críticas en redes sociales y cuestionamientos sobre el comportamiento del titular del máximo tribunal del país.

Horas después, Aguilar Ortiz explicó que el hecho obedeció a un accidente, luego de que una de sus colaboradoras derramara café y nata, sin que él se percatara de inmediato de la mancha en su zapato. Señaló que la situación lo tomó por sorpresa y que no refleja su conducta personal ni institucional.

“No ha habido ni habrá actitudes ni sentimientos de superioridad o de soberbia en mi persona”, afirmó el ministro presidente al referirse al episodio.

Aguilar Ortiz detalló que la persona que aparece en el video es la directora de Comunicación Social, a quien agradeció el gesto, aunque aseguró que le pidió que no continuara una vez que advirtió lo que ocurría. Añadió que ofreció disculpas públicas y reiteró su respeto hacia la colaboradora.

El ministro subrayó que el incidente fue sacado de contexto y acompañado de interpretaciones ajenas a la realidad, al tiempo que insistió en que no representa el actuar cotidiano de la Suprema Corte, ni la manera en que conduce su desempeño público o privado.

El episodio se suma a la discusión pública generada en torno a la nueva etapa del Poder Judicial, en un contexto de alta visibilidad política y escrutinio sobre la actuación de sus titulares.

Un incidente esta mañana se ha difundido con mensajes ajenos a la realidad. A mi compañera, directora de Comunicación Social, se le cayó café y nata. No nos dimos cuenta que me había salpicado en el zapato y cuando ella se percata, trató de resolver la situación. Esto me tomó… — Hugo Aguilar Ortiz (@HugoAguilarOrti) February 5, 2026