Niega gobierno de Baja California que Marina del Pilar solicitará licencia

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Vocero estatal descarta versiones y asegura que reunión convocada responde a agenda previamente programada.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El gobierno de Baja California negó que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda vaya a solicitar licencia a su cargo, tras versiones difundidas en redes sociales en ese sentido.

De acuerdo con el vocero Jesús López, la reunión convocada por la mandataria estatal ya estaba programada con anticipación y no guarda relación con una eventual separación del cargo.

“No tiene nada que ver con una licencia como se comenta en redes sociales”

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El funcionario explicó que se trata de un encuentro de carácter institucional para abordar temas estratégicos del estado, en el que participarán alcaldes, legisladores locales y federales.

Añadió que este tipo de reuniones forman parte de la dinámica de coordinación política en la entidad, y recordó que hace una semana se llevó a cabo un ejercicio similar con presidentes municipales.

En ese contexto, la convocatoria ampliada a distintos actores políticos ha generado especulación, particularmente por la solicitud de confirmar asistencia, lo que elevó el interés público sobre el encuentro.

El desmentido ocurre en medio de versiones previas sobre posibles investigaciones en Estados Unidos, luego de que trascendiera el retiro de visa a la gobernadora meses atrás, lo que ha alimentado el debate en el entorno político.

Sin embargo, hasta el momento, no existe confirmación oficial de procesos legales en curso ni de una eventual solicitud de licencia, por lo que el gobierno estatal sostiene que la agenda se mantiene sin cambios.

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