Refuerza Municipio de Chihuahua programa de esterilización para perros y gatos

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Más de 3 mil intervenciones en 10 meses buscan reducir sobrepoblación y abandono animal.

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal de Chihuahua, encabezado por el alcalde Marco Bonilla, intensificó las acciones de protección animal mediante programas de esterilización dirigidos a perros y gatos, con el objetivo de disminuir la sobrepoblación y el abandono.

En los últimos 10 meses, se han realizado 3 mil 334 esterilizaciones, como parte de una estrategia integral enfocada en mejorar las condiciones de vida de los animales de compañía y prevenir riesgos asociados a su permanencia en la vía pública.

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Las autoridades destacaron que la esterilización contribuye a prevenir enfermedades y evitar el crecimiento descontrolado de la población animal, lo que reduce la exposición a situaciones como hambre, accidentes o maltrato.

Para ampliar la cobertura, el municipio opera un Centro Fijo de Esterilización, ubicado en el Periférico de la Juventud, donde el servicio se ofrece con un costo de recuperación accesible.

Además, se cuenta con el Esterimóvil, una unidad que recorre distintas colonias brindando esterilizaciones gratuitas, con el propósito de acercar el servicio a sectores con menor acceso.

“La esterilización permite prevenir enfermedades y evitar el abandono de animales”

El Gobierno municipal recordó que el abandono de mascotas constituye una falta grave, sancionada con multas económicas o arresto, por lo que reiteró el llamado a la ciudadanía a asumir la tenencia responsable de animales de compañía.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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