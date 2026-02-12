Mario Vázquez pide garantizar dos días de descanso en reforma de 40 horas

Publicidad - LB2 -

El senador del PAN respaldó la reducción de la jornada, pero advirtió que el dictamen no asegura semana laboral 5×2.

Ciudad de México (ADN/Staff) – El senador por Chihuahua, Mario Vázquez Robles, votó a favor de la reforma constitucional que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, pero sostuvo que el dictamen aprobado por el Senado no garantiza dos días de descanso por cada cinco laborados, como se planteó en el debate público.

Durante la discusión del proyecto que reforma el artículo 123 constitucional, el legislador panista afirmó que su bancada respalda la disminución de horas porque responde a un modelo laboral más humano y moderno.

“Nosotros sí apoyamos la reducción de la jornada laboral. La apoyamos por razones de salud mental, de convivencia familiar, de productividad moderna”, expresó desde tribuna.

- Publicidad - HP1

Sin embargo, señaló que el texto aprobado mantiene la regla de seis días de trabajo por uno de descanso obligatorio, por lo que el segundo día no queda asegurado en la práctica.

El senador argumentó que durante meses se habló de una semana laboral 5 por 2 —cinco días de trabajo y dos de descanso—, pero el dictamen no incorpora explícitamente ese esquema. A su juicio, la reforma podría quedarse “incompleta” si no se garantiza descanso real para los trabajadores.

Vázquez también advirtió que el diseño aprobado contempla una aplicación gradual y un incremento en el margen de horas extraordinarias pagadas al doble, lo que —según expuso— podría traducirse en jornadas más cargadas pese a la reducción formal.

“Reducir la jornada laboral es correcto, es necesario, es moderno, pero debe garantizar el segundo día real de descanso. Debe evitar abusos en horas extraordinarias”, subrayó.

En su intervención recordó que México es uno de los países que más horas trabaja al año dentro de la OCDE —más de 2 mil 100 horas— sin figurar entre los más productivos, por lo que consideró que el problema estructural va más allá de la duración de la jornada.

El legislador enlistó pendientes del gobierno federal con la clase trabajadora, entre ellos desabasto de medicamentos en instituciones públicas de salud, desaparición de estancias infantiles, alta informalidad laboral e incertidumbre en pensiones futuras.

A pesar de las críticas, el Grupo Parlamentario del PAN votó a favor del dictamen en lo general y particular, el cual fue aprobado por unanimidad y turnado a la Cámara de Diputados para continuar el proceso legislativo.

El senador concluyó que Acción Nacional impulsará ajustes en la discusión posterior para que la reducción de 40 horas se traduzca en un beneficio tangible para millones de trabajadores y no quede únicamente en una modificación formal del texto constitucional.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.