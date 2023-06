Urgen nuevas políticas públicas para regular la vivienda en Cuauhtémoc: David Gutiérrez

Publicidad - LB2 -

El regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, David Gutiérrez, informó que en el Honorable Ayuntamiento se creará una comisión para la revisión y evaluación de la política municipal de vivienda.

Cuauhtémoc, Chih. – Comentó que el número de viviendas crece a pasos agigantados, pues todos los días se construyen y hay varios fraccionamientos en proceso.

“Hemos tenido algunos problemas sobre todo con constructoras que no han atendido las normas de desarrollo urbano. Estamos preocupados porque todos los días se compran y venden terrenos, y no tienen escrituras, y en muchos de los casos no cuentan con servicios como drenaje o electricidad”, puntualizó.

Explicó que además de la cabecera municipal, esta problemática también es recurrente en el Seccional de Anáhuac, incluso más que en Álvaro Obregón, por lo que es necesario establecer políticas públicas y programas para regular.

“Estamos proponiendo que se den facilidades para que los ciudadanos puedan construir viviendas y tengan acceso a un terreno seguro, accesible y habitable. El Municipio no tiene reservas territoriales, solo el fraccionamiento Bicentenario”, indicó.

La nueva Comisión propondrá que el Municipio adquiera una reserva territorial y que el Gobierno del Estado facilite una, pues, subrayó, la demanda de vivienda en Cuauhtémoc es de 10 mil o 12 mil.

Además, prevén promover y estimular la producción de materiales para la construcción de casas, que sean de tipo térmico.

