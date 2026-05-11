Justifica Mario Delgado recorte al calendario escolar y critica modelo “tecnocrático” de la SEP

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Secretario de Educación afirma que México enfrenta nuevas realidades por clima extremo y movilidad rumbo al Mundial 2026

Ciudad de México (ADN/Staff) – El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, defendió el ajuste al calendario escolar 2025-2026 que adelanta el cierre de clases al próximo 5 de junio, al argumentar que el país enfrenta nuevas condiciones climáticas y de movilidad que obligan a replantear el modelo educativo.

Durante la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria de la SEP, Delgado aseguró que “México no cabe en un solo calendario” y sostuvo que el actual esquema educativo todavía conserva elementos de una visión “tecnocrática”.

“Respondió a realidades innegables, ante el azote del cambio climático en algunas zonas y los conflictos de movilidad que generará el Mundial 2026”

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El funcionario federal afirmó que estados como Sonora, San Luis Potosí y Oaxaca enfrentan condiciones climáticas que dificultan mantener el calendario tradicional de clases.

Asimismo, cuestionó el artículo 87 de la Ley General de Educación, que establece entre 185 y 200 días de actividades escolares, al considerar que privilegia una lógica administrativa sobre el aprendizaje.

“Es residuo de la visión tecnocrática que redujo la educación a una estadística de permanencia”

El titular de la SEP señaló que lo fundamental debe ser el aprendizaje de los estudiantes y no únicamente el cumplimiento de horas presenciales.

El ajuste al calendario provocó críticas de sectores de padres de familia, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que cuestionó la falta de análisis sobre el impacto en madres, padres y personas cuidadoras.

Mario Delgado reconoció que el debate evidenció la necesidad de incorporar más voces en la discusión educativa.

“Nos faltan voces en esta mesa de análisis, de los padres y maestros”

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó públicamente al secretario de Educación y afirmó que la propuesta fue aprobada por unanimidad por los 32 secretarios estatales de Educación, incluidos representantes de entidades que posteriormente expresaron desacuerdo.

El nuevo calendario contempla concluir actividades escolares el 5 de junio y labores administrativas el 12 de junio, mientras que el ciclo 2026-2027 iniciaría formalmente el 31 de agosto, después de un periodo de reforzamiento académico.