Nombra Sheinbaum a Francisco Garduño director de Centros de Formación para el Trabajo de la SEP

El ex titular del INM se incorpora a la Secretaría de Educación Pública como parte de la reforma a la educación media superior

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo nombró a Francisco Garduño Yáñez como director general de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en un movimiento que forma parte de los ajustes institucionales ligados a la reforma educativa impulsada por el nuevo gobierno federal.

El nombramiento fue dado a conocer públicamente por el secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, a través de redes sociales, donde informó sobre una reunión sostenida con Garduño en las instalaciones de la SEP y destacó su incorporación al equipo responsable de la educación media superior.

Garduño Yáñez estuvo al frente del Instituto Nacional de Migración (INM) de junio de 2019 a mayo de 2025, periodo marcado por la crisis migratoria en la frontera norte y, de manera particular, por el incendio ocurrido en marzo de 2023 en la estación migratoria de Ciudad Juárez, que dejó un saldo de 40 migrantes fallecidos. Por ese hecho, el exfuncionario ofreció una disculpa pública durante su gestión.

En su nuevo encargo, Garduño será responsable de coordinar los Centros de Formación para el Trabajo, un subsistema clave para la capacitación técnica y laboral, especialmente para jóvenes que buscan incorporarse al mercado laboral o fortalecer competencias productivas.

Mario Delgado señaló que la participación de Garduño será relevante para la reforma a la educación media superior, enmarcada en el proyecto del Bachillerato Nacional, así como en la actualización de la oferta educativa alineada con los sectores estratégicos del Plan México y los polos de desarrollo para el bienestar.

El nombramiento ocurre en un contexto de reconfiguración de la política educativa federal, con énfasis en la formación técnica, la vinculación con el desarrollo regional y la preparación de capital humano acorde a las nuevas prioridades económicas del país.