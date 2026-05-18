Investiga FGR posible violación a seguridad nacional en operativo del narcolaboratorio en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

La dependencia federal revisa si el operativo en Morelos se realizó conforme a la ley y mantiene bajo resguardo la zona del hallazgo

Ciudad de México (ADN/Staff) – La Fiscalía General de la República informó avances en las investigaciones relacionadas con el narcolaboratorio localizado en el municipio de Morelos, Chihuahua, así como sobre posibles delitos vinculados con ejercicio ilícito de atribuciones y afectaciones a la seguridad nacional.

El mensaje fue emitido por el titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, Ulises Lara López, quien señaló que continúan las diligencias ministeriales derivadas del hallazgo del laboratorio clandestino utilizado para la producción de drogas sintéticas.

“La zona continúa resguardada con auxilio de las fuerzas federales”, indicó.

- Publicidad - HP1

El funcionario explicó que actualmente se realiza el proceso de embalaje y traslado de sustancias aseguradas para su posterior destrucción.

La FGR también informó que se encuentra en proceso de identificar a las personas propietarias, posesionarias o usufructuarias del inmueble donde operaba la instalación clandestina, así como posibles empresas proveedoras relacionadas con el laboratorio.

En relación con la investigación sobre posibles delitos en materia de seguridad nacional y ejercicio ilícito de atribuciones, Lara López confirmó que fueron entrevistados elementos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y personal militar que presuntamente participó en funciones de seguridad perimetral posteriores al hallazgo.

“La Fiscalía General de la República está en proceso de verificar si existió o no la debida investigación ministerial previa al hallazgo”, señaló.

El vocero agregó que la dependencia revisa si el operativo que derivó en la localización del laboratorio se realizó conforme a la normatividad aplicable.

La investigación federal se desarrolla en medio de la polémica generada por la presencia de civiles extranjeros dentro del convoy de la Fiscalía estatal durante el operativo efectuado entre el 17 y el 19 de abril en la Sierra Tarahumara.

La Fiscalía General de la República reiteró que mantendrá una investigación “objetiva, seria y encaminada a esclarecer los hechos y combatir la impunidad”.

“Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie”, concluyó Ulises Lara.