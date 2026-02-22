Informa Sedena muerte de presunto “Mencho” tras operativo en Tapalpa

Publicidad - LB2 -

Operación conjunta en Jalisco deja siete presuntos integrantes del CJNG muertos y dos detenidos

Ciudad de México (ADN/Staff) – La Secretaría de la Defensa Nacional informó que Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano ejecutaron un operativo en Tapalpa, Jalisco, en el que habría fallecido Rubén “N”, identificado como “Mencho”, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con el comunicado oficial, la acción fue resultado de trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de la República, a través de la FEMDO, con apoyo aéreo de la Fuerza Aérea Mexicana y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional.

“Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano planearon y ejecutaron una operación en Tapalpa, Jal., en la que intervinieron diversas aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional para lograr la detención de Ruben ‘N’ (a) Mencho”.

Durante la intervención, el personal militar fue agredido por presuntos integrantes del grupo delictivo, por lo que repelió el ataque. En el lugar murieron cuatro presuntos miembros del CJNG y tres más resultaron heridos de gravedad, quienes fallecieron posteriormente durante su traslado aéreo a la Ciudad de México; entre ellos se encontraba Rubén “N”, cuya identidad deberá ser confirmada mediante peritajes oficiales.

Además, dos personas más fueron detenidas y se aseguraron armas, vehículos blindados y lanzacohetes con capacidad para derribar aeronaves y destruir unidades blindadas, según detalló la dependencia.

En la operación, tres elementos militares resultaron heridos, quienes también fueron trasladados a instalaciones médicas en la capital del país para recibir atención especializada.

La Secretaría de la Defensa Nacional indicó que el despliegue contó con información complementaria proporcionada por autoridades de Estados Unidos, en el marco de los mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad.

Ante la magnitud del operativo, se informó que elementos adicionales de la Guardia Nacional y del Ejército provenientes del centro del país y de estados aledaños fueron concentrados en Jalisco para reforzar la seguridad en la entidad.

