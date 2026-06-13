Inaugura Sheinbaum nueva central de ciclo combinado para fortalecer capacidad energética en Colima

Publicidad - LB2 -

La planta de la CFE aportará 357 megawatts adicionales y beneficiará a más de 800 mil usuarios en la región Occidente.

Manzanillo, Col. (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró la nueva Central de Ciclo Combinado (CCC) de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Manzanillo, Colima, una obra que incrementará la capacidad de generación eléctrica en la región Occidente del país y forma parte del Plan Nacional de Expansión Energética 2025-2030.

La nueva infraestructura aportará 357 megawatts adicionales, con lo que el Complejo de Manzanillo alcanzará una capacidad total de 2 mil 860 megawatts, en beneficio de aproximadamente 800 mil usuarios, así como de sectores comerciales, de servicios e industriales.

- Publicidad - HP1

“Sin Comisión Federal de Electricidad no habría soberanía energética y no habría soberanía nacional. Fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad significa amar a México”, afirmó la presidenta durante la ceremonia de inauguración.

La mandataria destacó el papel de las y los trabajadores de la empresa pública en el fortalecimiento del sistema eléctrico nacional y recordó que las reformas impulsadas por su administración establecieron a la CFE como Empresa Pública del Estado con prioridad en el despacho de energía.

La Secretaría de Energía informó que la nueva planta se suma a otras instalaciones inauguradas recientemente en San Luis Potosí, Querétaro, Yucatán y Guanajuato como parte de la estrategia para ampliar la capacidad de generación eléctrica del país.

La titular de la dependencia, Luz Elena González Escobar, señaló que la central permitirá producir energía de manera más eficiente y sustentable, además de generar un ahorro estimado de 93 millones de litros de agua al año.

Por su parte, la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, indicó que la obra requirió una inversión de 347.45 millones de dólares y permitirá mejorar la eficiencia operativa del complejo energético.

La nueva central operará con una eficiencia térmica neta de 58 por ciento y reducirá la emisión de aproximadamente 937 mil toneladas de dióxido de carbono al año, equivalente a retirar de circulación más de 312 mil vehículos.

Durante el evento, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, destacó que la ampliación convierte al complejo de Manzanillo en el de mayor capacidad instalada del país y uno de los más importantes de América Latina.

La infraestructura forma parte de las acciones federales orientadas a fortalecer la generación de energía eléctrica, ampliar la capacidad operativa de la CFE y atender la demanda energética en distintas regiones del territorio nacional.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.