Inaugura Sheinbaum carretera Bavispe–Nuevo Casas Grandes y conecta Sonora con Chihuahua

Publicidad - LB2 -

La obra requirió una inversión federal de mil 822 millones de pesos y generó más de cinco mil empleos

Bavispe, Son. (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró la carretera Bavispe–Nuevo Casas Grandes, una obra estratégica que conecta a los estados de Sonora y Chihuahua y fortalece la integración regional en el norte del país.

Durante el acto inaugural, la mandataria destacó el cumplimiento de un compromiso asumido previamente con las comunidades de la región, al señalar que la infraestructura carretera es un vínculo directo entre el gobierno y la población.

“Nos comprometimos a hacer esta carretera y no hay nada que dé más felicidad para la relación de pueblo y gobierno, que cumplir”, expresó Sheinbaum al declarar formalmente concluida la obra.

- Publicidad - HP1

De acuerdo con información de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la vía cuenta con 134 kilómetros de extensión, de los cuales 18 se ubican en Sonora y 116 en Chihuahua. Del total, 67 kilómetros corresponden a obra nueva y 67 a tramos rehabilitados, lo que permitió mejorar la conectividad y seguridad en la zona.

La construcción de la carretera implicó una inversión federal de mil 822 millones de pesos y generó cinco mil 466 empleos directos e indirectos, lo que representó un impulso económico para las comunidades locales durante su desarrollo.

La infraestructura está conformada por dos carriles de circulación, siete puentes y dos entronques, elementos que permiten una conexión más eficiente entre ambos estados y reducen tiempos de traslado en una región históricamente aislada.

Los trabajos iniciaron en marzo de 2025 y forman parte de los compromisos de continuidad a proyectos de infraestructura impulsados durante la administración anterior, enfocados en mejorar la red carretera federal y detonar el desarrollo regional.

En el evento estuvieron presentes autoridades federales, estatales y municipales, entre ellas el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, así como funcionarios del sector de infraestructura y el presidente municipal de Bavispe, quienes coincidieron en que la carretera representa un avance significativo en conectividad, seguridad vial y desarrollo económico para el norte del país.