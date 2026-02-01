Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
Publicidad - LB1B -
febrero 2, 2026 | 0:48
InicioMéxico

Inaugura Sheinbaum carretera Bavispe–Nuevo Casas Grandes y conecta Sonora con Chihuahua

México

Publicado el

POR Redacción ADN / Staff
Publicidad - LB2 -

La obra requirió una inversión federal de mil 822 millones de pesos y generó más de cinco mil empleos

Bavispe, Son. (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró la carretera Bavispe–Nuevo Casas Grandes, una obra estratégica que conecta a los estados de Sonora y Chihuahua y fortalece la integración regional en el norte del país.

Durante el acto inaugural, la mandataria destacó el cumplimiento de un compromiso asumido previamente con las comunidades de la región, al señalar que la infraestructura carretera es un vínculo directo entre el gobierno y la población.

“Nos comprometimos a hacer esta carretera y no hay nada que dé más felicidad para la relación de pueblo y gobierno, que cumplir”, expresó Sheinbaum al declarar formalmente concluida la obra.

- Publicidad - HP1

De acuerdo con información de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la vía cuenta con 134 kilómetros de extensión, de los cuales 18 se ubican en Sonora y 116 en Chihuahua. Del total, 67 kilómetros corresponden a obra nueva y 67 a tramos rehabilitados, lo que permitió mejorar la conectividad y seguridad en la zona.

La construcción de la carretera implicó una inversión federal de mil 822 millones de pesos y generó cinco mil 466 empleos directos e indirectos, lo que representó un impulso económico para las comunidades locales durante su desarrollo.

La infraestructura está conformada por dos carriles de circulación, siete puentes y dos entronques, elementos que permiten una conexión más eficiente entre ambos estados y reducen tiempos de traslado en una región históricamente aislada.

Los trabajos iniciaron en marzo de 2025 y forman parte de los compromisos de continuidad a proyectos de infraestructura impulsados durante la administración anterior, enfocados en mejorar la red carretera federal y detonar el desarrollo regional.

En el evento estuvieron presentes autoridades federales, estatales y municipales, entre ellas el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, así como funcionarios del sector de infraestructura y el presidente municipal de Bavispe, quienes coincidieron en que la carretera representa un avance significativo en conectividad, seguridad vial y desarrollo económico para el norte del país.

LOGO ADN Negro

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa? ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
No dudes en enviarnos un correo

¿Valoras nuestro trabajo? Apóyanos con tu patrocinio.
https://www.adiario.mx/patrocinios/

Publicidad - LB3 -

ADN INVESTIGA

ADN Investiga

La frontera que se respira: El aire que enferma a la ciudad (parte 1)

Contaminación persistente en Ciudad Juárez genera alerta por impacto en la salud pública Ciudad Juárez,...
REPORTAJE ESPECIAL
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Juárez / El Paso

Es nuestra tarea fomentar la cultura en todos los estratos sociales: Ipacult

Durante la actual política dictada por el alcalde, la tarea es llevar los eventos...
Universitas

Gana Juarense beca para realizar posgrado en Francia

Osvaldo Bouché González hará una maestría en la Polytech Annecy-Chambéry, auspiciada por el gobierno...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto

- Publicidad - (LB4)

A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

Servicio a la Comunidad -MR4-

Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.