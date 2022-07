Frenan extradición inmediata de Caro Quintero a EE.UU.

La extradición del narcotraficante ha quedado sujeta ahora al Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, que data de mayo de 1978.



Estados Unidos (VOA) – Un juez federal del estado de Jalisco, México, otorgó el lunes una medida cautelar en favor Rafael Caro Quintero, un jefe de narcos que fue capturado el viernes en el país por fuerzas policiales mexicanas.

“Se concede la suspensión de plano, para el efecto de que de no se ejecute y el interesado quede en el lugar donde se encuentre a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, hasta que se resuelva el presente juicio de amparo”, indica el documento expedido por Francisco Reséndiz Neri, juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en Jalisco y que publicó inicialmente la publicación Milenio.

Al recibir una respuesta positiva sobre la solicitud de protección ante la justicia, Caro Quintero no puede ser extraditado sin el juicio correspondiente, de acuerdo con el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, firmado en mayo de 1978.

La justicia y otras agencias federales estadounidenses llevan 30 años intentando sentar a Caro Quintero en el banquillo, acusado de haber torturado y dado muerte al agente de la DEA Enrique ‘Kiki’ de Camarena, en 1985.

El secretario de Justicia de EEUU, Merrick Garland, dijo el viernes que se buscaría la “extradición inmediata”. Un funcionario federal que pidió el anonimato por no estar autorizado a hacer declaraciones confirmó el domingo a The Associated Press que la notificación fue emitida el sábado de forma virtual.

* Parte de la información para este reporte provino de The Associated Press.