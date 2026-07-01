Felicita Sheinbaum a la Selección Mexicana por avanzar a octavos del Mundial 2026

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La presidenta destacó el triunfo ante Ecuador y compartió imágenes de las celebraciones realizadas en distintas plazas del país.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó a la Selección Mexicana por su clasificación a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de la victoria conseguida frente a Ecuador durante el encuentro disputado la noche del martes.

Durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, la mandataria reconoció el desempeño del representativo nacional y expresó su satisfacción por el resultado que mantiene con vida al equipo mexicano en la justa mundialista.

“Felicidades a la Selección Mexicana por su pase a octavos de final.”

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Como parte de su mensaje, la titular del Ejecutivo federal presentó un video con imágenes de los festejos registrados en diversas plazas públicas del país, donde miles de aficionados celebraron el triunfo del conjunto nacional y su avance a la siguiente ronda del torneo.

Las imágenes mostraron concentraciones de personas que siguieron el encuentro en espacios públicos habilitados por autoridades estatales y municipales, así como las celebraciones posteriores al silbatazo final.

Con el resultado obtenido frente a Ecuador, México avanzó a los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026, donde continuará su participación en busca de un lugar entre los mejores equipos del torneo.