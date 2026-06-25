Envía Sheinbaum brigada de rescate y apoyo médico a Venezuela tras terremotos

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El Gobierno de México desplegará 250 elementos de la Defensa, cinco binomios caninos, aeronaves y equipo especializado para atender la emergencia.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el envío de una brigada de apoyo humanitario a Venezuela, integrada por personal especializado en búsqueda, rescate y atención médica, luego de los terremotos registrados el miércoles 24 de junio en ese país.

El contingente partirá este jueves y estará conformado por 250 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, cinco binomios caninos, cuatro aeronaves, un dron, herramientas para búsqueda y rescate, así como equipo y material de curación, con el objetivo de apoyar las labores de atención en las zonas afectadas.

“Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela. El día de hoy sale un equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional, de rescatistas y personal de Sanidad para llegar a Venezuela.”

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La mandataria informó que el despliegue se realizó luego de que el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, estableciera comunicación con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y con autoridades de ese país, quienes solicitaron inicialmente personal especializado en rescate y atención sanitaria.

Sheinbaum explicó que, una vez que la brigada llegue a territorio venezolano y evalúe la situación junto con las autoridades locales, el Gobierno de México determinará si será necesario enviar apoyo adicional para fortalecer las labores de asistencia.

“Una vez que lleguen allá y hagan una valoración con las autoridades de Venezuela, ya veremos qué ayuda adicional requieren.”

La presidenta agregó que, hasta el momento, la Embajada de México en Venezuela no ha reportado personas mexicanas fallecidas o lesionadas a consecuencia de los sismos, aunque indicó que se mantiene un monitoreo permanente de la situación para brindar asistencia consular en caso de ser necesario.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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