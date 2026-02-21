Entrega Claudia Sheinbaum viviendas en Monclova y destaca meta de 1.8 millones en el sexenio

Publicidad - LB2 -

Presidenta afirma que Vivienda para el Bienestar es el programa habitacional más ambicioso en la historia del país.

Monclova, Coah. (ADN/Staff) – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó en Monclova la entrega de 60 viviendas del desarrollo “Colinas de Santiago” del Infonavit, como parte del programa Vivienda para el Bienestar, cuya meta nacional es la construcción de 1.8 millones de viviendas durante el sexenio.

Durante el acto, la mandataria federal explicó que el programa articula el trabajo de tres instancias: el Infonavit, para derechohabientes del IMSS; el Fovissste, para trabajadores del Estado; y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), dirigida a personas sin afiliación a esos sistemas.

“Van a ser un millón 800 mil viviendas durante el sexenio, es el programa de vivienda más ambicioso de toda la historia de México”, afirmó.

- Publicidad - HP1

Sheinbaum destacó que, como parte de la estrategia, se realizaron modificaciones a la Ley del Infonavit para atender créditos considerados impagables, beneficiando a más de 5 millones de derechohabientes del Infonavit y 400 mil del Fovissste mediante descuentos y esquemas de condonación.

En lo que va de 2026, el Gobierno federal ha entregado 738 viviendas en 10 estados, distribuidas en Michoacán, Veracruz, Tamaulipas, Yucatán, Chiapas, Quintana Roo, Sonora, Nuevo León, Zacatecas y Coahuila.

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que en Coahuila la meta sexenal de vivienda se incrementó de 19 mil a 65 mil unidades. Señaló que actualmente existen 10 proyectos en desarrollo con 9 mil 600 viviendas y que para finales de este año se proyecta alcanzar 35 mil 600 casas construidas en la entidad.

Por su parte, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, resaltó la coordinación entre el gobierno estatal y el Infonavit para la implementación del programa, además de referirse a proyectos energéticos como Gas Coahuila para impulsar la generación de empleos.

En representación de las personas beneficiarias, Erika Siller Espino expresó su agradecimiento por recibir su vivienda y destacó la oportunidad de acceder a un patrimonio propio a través del programa federal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.