Entrega Claudia Sheinbaum títulos de propiedad a habitantes de Palenque, Chiapas

“Estaba escrito en su destino, hace 200 años, llegaría el momento en que Chiapas nunca más volvería a ser el último”, manifestó la Presidenta electa de México sobre la prioridad que se ha dado a la entidad en el gobierno de la Transformación.

Palenque, Chiapas .- A 200 años de que el pueblo de Chiapas decidió de manera pacífica ser parte de México y con la llegada de la Cuarta Transformación, el futuro de este estado ya no es incierto, ahora es parte del porvenir de todo el pueblo, así lo aseguró la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, en la gira conjunta que realizó con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien realizó la entrega de títulos de propiedad a habitantes de Palenque.

“Lo dijo un vecino de Palenque: ‘El pueblo de Chiapas también es esa conciencia honrada que se subleva ante la injusticia. Que lucha por una mejor vida y trabaja por una patria nueva’. El 14 de septiembre de 1824, Chiapas abrazó una patria nueva, un destino diferente, pero desconocido. Hoy, el futuro de Chiapas no es incierto, es el porvenir, es el futuro del pueblo de México”, resaltó.

A diferencia de los gobiernos neoliberales, que dejaron en el olvido al sureste mexicano, Claudia Sheinbaum destacó a Chiapas como el estado con más beneficiarios de Programas del Bienestar como las becas Benito Juárez, Sembrando Vida, La Clínica es Nuestra y obras estratégicas como el Tren Maya y el Tren Interoceánico.

“Chiapas es el primero en el número de becas ‘Benito Juárez’, para familias de estudiantes pobres; Chiapas es el primero en el número de hectáreas reforestadas con el programa ‘Sembrando Vida’; Chiapas es el primero en el número de Centros de Salud que han recibido el apoyo de ‘La clínica es nuestra’. A Chiapas llegó el Tren Maya, pero también llegó el Tren Interoceánico; estaba escrito en su destino hace 200 años, llegaría el momento en que Chiapas nunca más volvería a ser el último”, agregó.

Asimismo, celebró que este estado fuera uno de los que aprobó la reforma al Poder Judicial y adelantó que, en próximas semanas, estará haciendo lo mismo con la reforma constitucional que reconoce los derechos de los pueblos indígenas en la Carta Magna.

”Hoy Chiapas, también está al tiempo de la República. Hace tan solo un día en su capital, el Congreso del estado sesionó para ratificar la reforma constitucional para la reforma al Poder Judicial (…) Y vamos a seguir, es relevante decirlo aquí en Chiapas, porque en unas cuantas semanas estará también seguramente votando la reforma constitucional para el Reconocimiento Pleno de los Pueblos Indígenas, la reforma al segundo constitucional”, anunció.

Refrendó su compromiso por dar continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación, con todos los Programas del Bienestar que inició el Presidente López Obrador y con tres programas nuevos en su administración: el apoyo a mujeres de 60 a 64 años; las becas para estudiantes de preescolar a secundaria de escuelas públicas; y el despliegue de más de 20 mil médicos, médicas, enfermeros y enfermeras para otorgar servicios de salud casa por casa a las personas de la tercera edad.

*“Va continuar la Cuarta Transformación de la vida pública de México, no hay regresiones, no hay regreso al pasado, no va a regresar el régimen de corrupción y de privilegios a nuestro país (…) Cuando digo continuidad es que vamos a conservar los principios de la Cuarta Transformación”.

”Y además porque van a continuar todos los programas de Bienestar del Presidente Andrés Manuel López Obrador y vamos a hacer tres programas más: El apoyo a mujeres de 60 a 64 años de edad (…) Vamos apoyar a todos los niños y niñas, porque todos van a tener su beca (…) Y el otro programa —que es complemento a la Pensión a Adulto Mayor, Adulta Mayor— es que vamos a contratar 20 mil médicos y enfermeros, enfermeras, para que vayan casa por casa a visitar a todas y todos los adultos mayores”, reiteró.

Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, celebró que en próximos días entregará la Banda Presidencial a una mujer preparada, honesta y de buenos sentimientos, como lo es Claudia Sheinbaum.

“Le decía a la Presidenta cuánta alegría me produce que voy a entregar la Banda Presidencial a una mujer preparada, con experiencia, honesta, pero, sobre todo, de buenos sentimientos, de buen corazón”, expresó.

Al evento también acudieron el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas; el gobernador electo de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar; la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez; la Secretaria de Educación Pública (SEP) Leticia Ramírez Amaya; la subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario, Edna Elena Vega Rangel; el próximo Secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo; el próximo Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina; la próxima Secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruíz Gutiérrez.

Además, asistió el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto Hernández; la directora general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Bertha María Alcalde Luján; el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); el director del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Arturo Reyes Sandoval; y los beneficiarios, María Zapata Gómez y Eduardo Tello Guzmán.

