Encabeza Sheinbaum asamblea de resultados en Sonora

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Informa avances en programas sociales, obras de infraestructura y acciones de justicia laboral, ambiental e indígena.

Hermosillo, Son. (ADN/Staff) – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó en Hermosillo la 31.ª asamblea de Honestidad y Resultados, donde presentó acciones de su administración en Sonora relacionadas con programas sociales, infraestructura y proyectos de justicia social, laboral, ambiental e indígena.

Durante el encuentro, realizado en el Centro de Usos Múltiples, la mandataria federal afirmó que la justicia y el bienestar son ejes de la llamada Cuarta Transformación, al referirse a distintos programas y obras que, dijo, se desarrollan en beneficio de la población sonorense.

“La palabra ‘justicia’ en todos sus ámbitos ha tenido el mayor de sus significados: justicia social, justicia laboral”, expresó.

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Sheinbaum destacó entre los temas abordados la solución al conflicto laboral en Cananea, la recuperación de mil 500 millones de pesos para el saneamiento del Río Sonora y la devolución de más de 45 mil hectáreas de tierra al Pueblo Yaqui.

En materia de programas sociales, informó que en Sonora 343 mil 192 personas reciben la Pensión para Adultos Mayores, 52 mil 868 la Pensión para Personas con Discapacidad y 10 mil 767 participan en Jóvenes Construyendo el Futuro.

También reportó que 99 mil 116 estudiantes reciben la beca Benito Juárez para preparatoria, 113 mil 736 la beca Rita Cetina para secundaria, 155 mil 255 la beca Rita Cetina de uniformes y útiles para primaria, y 97 mil 689 la beca Gertrudis Bocanegra para educación superior.

La presidenta sostuvo que en Sonora las y los estudiantes de escuelas públicas cuentan con beca desde primaria hasta universidad, como parte de la cobertura de programas educativos federales en la entidad.

En el sector productivo, señaló que 5 mil 107 productores reciben apoyos de Producción para el Bienestar, 10 mil 879 acceden a Fertilizantes Gratuitos y 4 mil 782 participan en Sembrando Vida. Además, mil 204 escuelas de educación básica y 104 de educación media superior reciben recursos de La Escuela es Nuestra.

Sheinbaum mencionó además los nuevos programas Pensión Mujeres Bienestar y Salud Casa por Casa, así como acciones dirigidas a mujeres, jóvenes, pueblos indígenas y comunidades afromexicanas.

En obra pública, resaltó la inauguración de la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes, la modernización de la carretera Guaymas-Chihuahua y la Sonoyta-Puerto Peñasco, además de la tecnificación de dos distritos de riego y la conclusión del Acueducto para el Pueblo Yaqui.

La mandataria federal también mencionó obras de agua potable para pueblos indígenas, la modernización del Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón y proyectos educativos, entre ellos nueve Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza”, tres ampliaciones, una reconversión y un campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Hermosillo.

En infraestructura de salud, destacó el nuevo Hospital General de Zona en Navojoa, el nuevo Hospital General de Zona en San Luis Río Colorado, el Hospital Comunitario Vícam Switch del IMSS Bienestar y la rehabilitación y equipamiento del Hospital General de Zona del IMSS.

La presidenta anunció también la rehabilitación integral del Hospital del ISSSTE Ocaranza, en Hermosillo, además de mencionar la ampliación de la Planta Fotovoltaica de Puerto Peñasco, el Centro Integral Ganadero, la construcción de 20 Centros LIBRE para mujeres y la meta de 67 mil 100 Viviendas para el Bienestar.

Durante el acto, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, agradeció el respaldo del Gobierno Federal en temas como la exportación ganadera, la sequía, el impulso al Puerto de Guaymas, el reconocimiento a pueblos originarios y el fortalecimiento de los Programas para el Bienestar.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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