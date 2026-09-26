Dona Marco Bonilla hules a familias afectadas por lluvias en Juárez

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Destina recursos personales para apoyar a hogares con daños y filtraciones tras las precipitaciones.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Marco Bonilla realizó una donación de hules para apoyar a familias de Ciudad Juárez afectadas por las lluvias registradas en distintos sectores de la ciudad.

De acuerdo con la información proporcionada, la aportación fue realizada a título personal y representa una inversión cercana a 150 mil pesos de recursos propios, destinados a la adquisición de material para proteger temporalmente viviendas con daños o filtraciones.

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Los hules serán entregados a familias de sectores impactados por las precipitaciones, como una medida inmediata de apoyo mientras continúan las labores de limpieza, reparación y valoración de daños en las zonas afectadas.

Bonilla señaló que la donación responde a la necesidad de sumar esfuerzos ante la situación que enfrentan diversos hogares juarenses, particularmente aquellos que presentan afectaciones derivadas de la contingencia climática.

El apoyo busca contribuir a la protección provisional de techos y viviendas, en tanto se desarrollan acciones de atención por parte de autoridades y otros actores que participan en la respuesta a las lluvias.

La donación fue presentada como una acción personal de respaldo a familias juarenses que enfrentan daños en sus hogares, luego de las precipitaciones que han generado afectaciones en diferentes puntos de la ciudad.

Además de esta aportación, Bonilla puso a disposición apoyo para coordinar esfuerzos con el Gobierno del Estado y organizaciones juarenses con las que mantiene cercanía, con el propósito de colaborar en la atención de la contingencia.

Las acciones se enfocan principalmente en familias que requieren apoyo inmediato para proteger sus viviendas, mientras se mantiene la atención a los sectores afectados por las lluvias en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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