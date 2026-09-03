Emite Lotería Nacional billete por aniversario de la Unidad de Inteligencia Financiera

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El Sorteo Superior No. 2897 tendrá un Premio Mayor de 17 millones de pesos y se realizará este viernes 4 de septiembre.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La Lotería Nacional emitió un billete conmemorativo por el 22 aniversario de la Unidad de Inteligencia Financiera, institución de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público encargada de implementar estrategias para prevenir, detectar y combatir delitos relacionados con recursos de procedencia ilícita.

La develación del cachito correspondiente al Sorteo Superior No. 2897 se realizó con la participación de la directora de Lotería Nacional, Olivia Salomón; representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.

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El billete conmemorativo reconoce la labor de la UIF en el fortalecimiento de la integridad y seguridad del sistema financiero mexicano, particularmente frente a delitos como el lavado de dinero, la corrupción y otras operaciones vinculadas con recursos de origen ilícito.

“Combatir la corrupción y el lavado de dinero también significa proteger la economía, cuidar los recursos y defender el trabajo honesto de millones de mexicanas y mexicanos”, expresó Olivia Salomón.

Durante el acto, la directora de Lotería Nacional señaló que los cachitos conmemorativos ya circulan en todo el país con la imagen de la Unidad de Inteligencia Financiera, como parte de un mensaje institucional sobre la importancia de contar con organismos profesionales, modernos y comprometidos con México.

La Secretaría de Hacienda reconoció a la UIF como una institución de alto valor social, al destacar que su trabajo contribuye a proteger la credibilidad y seguridad de los recursos que ingresan y forman parte del sistema financiero nacional.

La Unidad de Inteligencia Financiera destacó que el billete representa no solo su trayectoria institucional, sino también su proceso de transformación, orientado a responder a los nuevos desafíos en materia de seguridad, justicia y protección del sistema financiero.

De acuerdo con lo expuesto durante la presentación, la UIF ha evolucionado de un órgano centrado principalmente en el análisis financiero hacia una institución con mayor capacidad de coordinación, generación de inteligencia e impacto operativo.

Lotería Nacional y la Unidad de Inteligencia Financiera mantienen además una relación de cooperación institucional, derivada de un convenio firmado en febrero para fortalecer acciones de prevención y detección de delitos mediante capacitación e intercambio de buenas prácticas.

El Sorteo Superior No. 2897 contará con un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series, además de una bolsa repartible de 51 millones de pesos en premios. Para esta edición se emitieron 2 millones 400 mil cachitos.

El sorteo se llevará a cabo el viernes 4 de septiembre de 2026 y será transmitido a las 20:00 horas por el canal institucional de YouTube de Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

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