El Presidente es garante y con eso tengo: Noroña

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Gerardo Fernández Noroña, diputado con licencia de México, ha iniciado su recorrido por el país en busca de la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. En diversas declaraciones, Noroña ha asegurado que la decisión no estará en manos del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino en las del pueblo.

Fernández Noroña confía en que la ciudadanía será quien elija al coordinador del movimiento político de Morena, reafirmando así su compromiso con la revolución pacífica que representa la Cuarta Transformación.

Desde Oaxaca, Puebla y Veracruz, en la primer semana de gira, Fernández Noroña se pronunció en contra de aquellos que intentan subestimar su candidatura y destacó la importancia de que el pueblo tenga la última palabra. Aunque reconoció que otros aspirantes de Morena cuentan con plataformas más destacadas debido a cargos gubernamentales o secretarías de Estado, el diputado insiste en que es la voluntad ciudadana la que debe prevalecer.

Durante su primer día de actividades en el marco del proceso interno de Morena, el político ha concedido entrevistas a medios locales y realizó recorridos a pie por el centro de Oaxaca. Finalmente, culminó con una asamblea informativa en la que recibió el apoyo de los asistentes.

Fernández Noroña no ha dejado pasar la oportunidad de defender las decisiones del presidente López Obrador, destacando proyectos como la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Tren Maya. Además, ha arremetido contra la oposición, a la cual ha calificado como «vende patrias» y «traidores a los intereses del pueblo». Con firmeza, les envió un mensaje contundente: «no van a regresar nunca más al gobierno y nuestro movimiento gobernará el país durante décadas».

«Me comprometo a continuar la tarea del compañero presidente Andrés Manuel López Obrador si logramos la coordinación nacional. No va a estar fácil, no va a ser sencillo, tenemos por delante dos meses muy difíciles, muy duros. No necesitamos ningún espectacular, porque tenemos el respaldo del pueblo»

