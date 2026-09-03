Destaca Sheinbaum trabajo de Gobernación en gobernabilidad y atención a causas

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La Presidenta afirmó que la Segob ha contribuido a la construcción de paz mediante mesas, ferias y programas sociales en el país.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó el trabajo de la Secretaría de Gobernación en materia de gobernabilidad, política interior y atención a las causas, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal señaló que la dependencia, encabezada por Rosa Icela Rodríguez Velázquez, realiza labores permanentes de diálogo, coordinación institucional y atención social en distintas regiones del país.

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Sheinbaum afirmó que la Secretaría de Gobernación cumple una función central para preservar la gobernabilidad y acompañar la implementación de programas orientados a la construcción de paz, particularmente en comunidades con condiciones de vulnerabilidad o afectadas por conflictos.

“Es un trabajo muy importante e indispensable para el país que realiza Rosa Icela de una manera ejemplar con su equipo”, puntualizó la Presidenta.

De acuerdo con el informe presentado, a través del eje de Atención a las Causas se han otorgado 8.5 millones de trámites y servicios a 4.9 millones de personas en el país, mediante acciones coordinadas entre dependencias federales.

La mandataria resaltó también la atención a 19 comunidades mediante el Plan Maestro de la Montaña Alta y Baja de Guerrero, implementado desde el 12 de mayo, que ha permitido la coordinación de instituciones del Gobierno de México para facilitar el retorno de familias desplazadas.

Otro de los programas destacados fue Sí al Desarme, Sí a la Paz, mediante el cual se han entregado cerca de 14 mil armas de fuego, cifra que, según lo informado, representa alrededor del 40 por ciento de las más de 30 mil armas decomisadas dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que durante los 23 meses del actual gobierno federal se ha trabajado para mantener la gobernabilidad, fortalecer la política interior y avanzar en la construcción de paz.

Como parte de la Atención a las Causas, la funcionaria detalló que se han instalado 298 Mesas de Paz, realizado 545 mil 207 visitas casa por casa y efectuado 869 Ferias de Paz. También se reportó la entrega de 3.5 millones de artículos y enseres mediante los Tianguis del Bienestar.

La Segob informó además la realización de 8 mil 38 reuniones con grupos y organizaciones, con el objetivo de mantener canales de diálogo, concertación y resolución pacífica de conflictos.

En materia migratoria, la dependencia reportó que de octubre de 2024 a mayo de 2026 se registró la entrada de 86 millones de visitantes al país, mientras que la estrategia de repatriación México te abraza ha brindado 1 millón 600 mil servicios.

Rodríguez Velázquez expuso también el fortalecimiento de la Estrategia Nacional de Búsqueda, mediante acciones orientadas a mejorar registros, garantizar carpetas de investigación, activar alertas de búsqueda inmediata, revisar hospitales y centros de reclusión, así como atender a familias y colectivos de personas desaparecidas.

Respecto al caso Ayotzinapa, la secretaria señaló que las investigaciones continúan y que se prevé presentar un informe especial sobre los avances. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, agregó que se mantiene diálogo con familias y colectivos para dar seguimiento a casos particulares.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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